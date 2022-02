La psicologia de l’ésser humà és un d’aquells temes que pot ser apassionant o un autèntic avorriment, tot depèn de l’interlocutor que tinguis davant. Això mateix és el que va pensar Claudia Nicolasa, quan fa un any va decidir llençar-se a la piscina i dedicar-se a explicar psicologia a través del seu canal de youtube. Graduada el 2017, va arribar al Principat després del primer confinament i des d’aquí extrapola al món els seus coneixements mitjançant les xarxes socials. A més a més, avui, dia de Sant Valentí, treu en pre venda el seu llibre “La Psicologia de las Tentaciones”.

Quan va començar a projectar-se a través de les xarxes socials?

Els primers vídeos i continguts van ser del 2019, més o menys, però que em dedico exclusivament a crear contingut relacionat amb la psicologia a les xarxes socials, ara fa tot just un any.Jo crec que he tingut una mica de sort, entre cometes, perquè no hi ha molts psicòlegs fent continguts divertit i desenfadat. Els que hi ha, fan vídeos molt plans, sense sarcasme, sense diversió… i per això no són propers a la joventut. Fan contingut més avorrit, i en aquest punt vaig veure una finestra d’oportunitat per crear.

Li va costar definir el perfil que mostra a les xarxes?

Al principi tenia una mica la por que no em prenguessin seriosament, però vaig veure que la professionalitat no està renyida amb la diversió i poder fer coses simpàtiques. De mica en mica, però vaig evolucionant, ja que al principi sí que era una mica més seriosa, però amb el temps, em vaig anar deixant anar.

Com va arribar fins al contingut que fa ara?

Em vaig adonar que la gent vol un vídeo que tingui dues o tres idees clares i que l’entretingui, més que no pas un que estigui molt molt documentat i farcit de molta informació. Poques idees i que siguin clares.

Recentment, ha començat a comentar sèries en directe. Per què?

Perquè és la millor manera de transmetre la psicologia a la gent. Per molta teoria que et doni, si no veus exemples, no ho compares amb la teva vida, no ho integres igual. D’aquesta manera, si ho tens davant, amb sèries, és més fàcil que es pugui entendre. A mi em passa, jo ara veig sèries de fa molts anys, i m’ho miro amb uns altres ulls.

Què és el que més li agrada de les xarxes socials?

Em donen molta llibertat i creativitat. Avui en dia tenim unes eines que eren impensables. Abans havies d’anar a la TV per tenir difusió i ara amb youtube tu ets el teu propi canal. A mi m’agrada molt fer les coses a la meva manera, tenir feed back amb la gent… i sóc molt creativa. Tot és un repte!

Separa la vessant professional de la personal?

És molt complicat, perquè generalment la gent ensenya la seva persona. I qui té un perfil professional només té el professional. Jo he intentat fer-ho però em costa bastant i la gent que em segueix li agrada també la meva manera de ser, les meves experiències i encara estic trobant aquest balanç en el contingut.

Quina ha estat la pitjor experiència d’ençà que va començar a crear contingut?

Hi ha gent molt dolenta. Tu ensenyes una part teva vulnerable i hi ha voltors per aprofitar-se d’això, per fer-te mal. Això és part del balanç que et comentava abans que encara estic buscant com definir-lo.

Cap on creu que evolucionarà el seu canal?

No ho sé. Al meu cap jo penso que encara estic començant. Em queden moltes coses per provar i pensar. Tot va molt de pressa i jo encara tinc moltes coses per fer. M’agradaria provar de sortir al carrer, fer alguna minisèrie amb personatges creats, o un first dates virtual on poder comentar les redaccions… tinc moltes idees al cap que encara vull desenvolupar.

Ha tret en pre venda el seu llibre.

Sí! És diu “La Psicologia de las tentaciones” on faig un joc de paraules amb el reality. Hi abordaré diferents perspectives de l’amor, si l’ésser humà és o no monògam, la gelosia, tipus de gelosies, infidelitats… En aquesta fase de pre venda, qui ho compri tindrà un petit regal, i s’emportaran una classe d’un master mind de psicologia que començaré aviat, en la que llegirem el mateix llibre, durant un mes, i després farem un zoom per comentar-ho i els donaré nocions bàsiques de psicologia.

A més a més, va inventar un suport per al mòbil quan vas al gimnàs. Com se li va acudir?

Va ser per necessitat! El meu millor amic i jo anem sempre al gimnàs, i ens agrada gravar-nos, o veure un videoclip… i posàvem el mòbil en llocs ràndom i sempre queia. I va ser un… si el posem suportat a l’ampolla, per què no fem que s’integri? I així ens va sortir la idea! Estic molt contenta perquè ha tingut molt bona acollida i en breu començarem a vendre per Amazon.