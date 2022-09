Els professionals amb altre suport econòmic seran inclosos en l'Estatut de l'Artista

Andorra la VellaEl Ministre de Finances i Portaveu de Govern, Eric Jover, ha anunciat a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que Govern vol incloure en l'Estatut de l'Artista aquells professionals que tinguin un altre suport econòmic. Fins ara, encara que un artista tingués un contracte firmat per una obra o creació seva, si comptava amb un altre treball remunerat com a principal ocupació, no podia optar que aquest contracte fos subjecte a l'Estatut de l'Artista.

Una situació que des de Govern volen canviar, amb l'objecte de promoure el desenvolupament cultural del Principat i de millorar les condicions laborals dels artistes, encara que tinguin altres ocupacions.