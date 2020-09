Una professora de la francesa del Pas i deu alumnes, únics positius del cribratge a la comunitat educativa

"És un dia amb bones notícies perquè tots hem tingut un bon inici escolar", ha comentat aquest dimecres, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres. Més de 6.000 alumnes, els de maternal i primera ensenyança, han tornat a l'escola aquest dimecres, divendres ho faran els del sistema francès i dilluns vinent la resta. Una de les dades destacades d'aquest inici de curs és que "sense tenir les dades definitives", la ministra ha explicat que hi ha hagut més d'un 4% d'increment de l'alumnat, amb 11.376 estudiants, de manera que tots els sistemes educatius han vist augmentat el número d'inscrits. "Fa un mes vam tenir dades de l'evolució del cens, que indicaven que hi havia un lleuger increment de la població, o sigui que es podria dir, amb condicionals, que la Covid-19 no ha fet marxar la gent del país", ha afirmat en aquest sentit el ministre portaveu, Eric Jover. "En resum, podria dir que el gran titular d'aquest inici de curs escolar és que s'ha pogut iniciar el curs escolar sense incidències destacades", ha explicat Jover.



El retorn a les aules ha anat precedit d'un cribratge massiu a la comunitat educativa, i la ministra n'ha fet un resum: hi ha acudit un 78% del personal docent, amb un positiu d'una mestra del centre d'ensenyança del Pas de la Casa. Pel què fa als alumnes de primera ensenyança, que són els que han passat les proves, hi ha hagut un 91% d'estudiants que hi han anat, amb un total de deu positius.



Fa tot just un dia, aquest dimarts, que han començat les proves dels alumnes de segona ensenyança, i en aquesta primera jornada de tests, de 1.112 persones que hi estaven cridades hi ha anat un 94%. Pel què fa a les sol·licituds de canvi de data que han demanat algunes de les persones aludides, el Govern ha anunciat que han habilitat un dia més, el dia 13 de setembre, perquè se les puguin fer.

"Normalitat" a l'escola francesa del Pas de la Casa

En el cas de la mestra que està de baixa per haver donat positiu per Covid-19 a l'escola francesa del Pas de la Casa, la ministra Vilarrubla ha explicat que també tenen "molt bones notícies", i ha dit que aquest mateix dijous es "recupera la normalitat acadèmica". Vilarrubla ha afegit que el sistema d'educació francès té una gestió de substitucions per quan hi ha malalties, i ja tenen previst un substitut per a la mestra que ha donat positiu.