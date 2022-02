El programa Aptitude dona "un salt qualitatiu" en el seu aterratge a Escaldes

Escaldes-EngordanyDesprés de la prova pilot realitzada a Canillo i Sant Julià de Lòria, el SAAS i el comú d'Escaldes-Engordany han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració per posar en marxa a la parròquia el programa Aptitude, un projecte transfronterer que té com a objectiu detectar situacions de fragilitat en persones majors de 60 anys per tal de poder-les oferir intervencions que puguin revertir aquesta situació i portar-les cap a un estat de robustesa. D'aquesta manera, gràcies al coneixement adquirit amb programes anteriors, el SAAS ha presentat un programa que dona "un salt qualitatiu" respecte dels anteriors, sent més ambiciós i millorant les eines de detecció i les propostes d'intervenció, segons ha comentat el director general, Josep Maria Piqué.

Segons ha explicat la cap del servei d'Envelliment i Salut, Eva Heras, a Escaldes-Engordany el programa estarà més centrat en la part física i locomotora, i es continuarà fent ús de les eines de diagnosi que emanen de l'OMS. Així, s'utilitzaran unes escales que permetran als professionals mesurar, entre altres, la velocitat de la marxa de la persona o la seva força, tot plegat per arribar a identificar possibles casos de sarcopènia, un síndrome geriàtric vinculat a la pèrdua de massa muscular i de força.

A banda, el programa també avaluarà l'estat emocional i cognitiu de la gent gran després del període de pandèmia i confinament. "Creiem que és important perquè hi havia persones que abans de la pandèmia estaven prou robustes i amb el confinament segurament han perdut força", ha indicat Heras.

Està previst que el programa s'iniciï a partir del 21 de febrer i hi prenguin part fins a 300 persones. El contacte amb cada una d'elles es farà a través del departament de Social del comú i una vegada s'hi adhereixin, un grup de cinc professionals farà una avaluació de les seves capacitats i, si escau, els resultats es posaran en coneixement del metge referent. A més, Heras ha apuntat que "farem propostes amb el comú per tractar la fragilitat emocional" i evitar així el risc d'entrar en depressió.

Per la seva banda, la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha manifestat que el conveni de col·laboració té una vigència d'un any i ha assegurat que "aportarà moltes coses positives de cara a millorar la vida a partir d'aquesta edat". A més, ha recordat que des de la corporació ja s'organitzen moltes activitats que treballen en la línia de contribuir a l'exercici físic de les persones grans i a la socialització a través de l'esport. Ara, per tant, "tenim l'oportunitat de compartir sinergies" amb el SAAS, per la qual cosa, ha dit, el comú està "molt motivat".