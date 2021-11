La programació del Món Màgic de les Muntanyes de la Seu d'Urgell inclou una vintena d'activitats

La Seu d'UrgellFa 10 anys, el 30 de novembre de 2011, va ser notícia...

La Seu d'Urgell obrirà aquest dissabte, 3 de desembre, a les set de la tarda, la programació nadalenca de El Món Màgic de les Muntanyes amb l'encesa de llums des de la plaça Catalunya. Seguidament, s'iniciarà una cercavila que serà amenitzada pels Diables de l'Alt Urgell i els Minairons que passarà pels carrers més cèntrics de la ciutat i finalitzarà a la plaça dels Oms amb una cerimònia de la llum amb sorpresa final inclosa, que requerirà la participació dels mateixos ciutadans. El programa nadalenc inclou més d'una vintena d'activitats diferents, dirigides a totes les franges d'edat, que s'inicia aquest dissabte i s'allarga fins al 6 de gener.

La programació inclou tres mercats de Nadal diferents: dissabte, 3 de desembre, a la plaça de Sant Roc, tindrà lloc el Mercat de Nadal dels Canonges, organitzat per l'Associació de Veïns i Comerciants del carrer Canonges; per dissabte, 10 de desembre, la plaça de Sant Josep de Calassanç acollirà un Mercat de Nadal amb productes nadalencs no alimentaris; i en aquest mateix espai, dissabte, 17 de desembre, tindrà lloc el mercat Els sabors de Nadal amb productes alimentaris propis d'aquestes festes. Tots tres mercats obriran les seves portes a les deu del matí i restaran oberts al públic fins a les vuit del vespre.

El Món Màgic de les Muntanyes també inclou una àmplia programació nadalenca destinada als més petits. Així, pel pròxim dimarts, 6 de desembre, hi haurà teatre de titelles amb Pinoccio a càrrec de la Companyia Sebastià Vergés. L'espectacle s'iniciarà a les sis a la sala de Sant Domènec.

Des de l'Ajuntament recorden que la programació nadalenca de la Seu d'Urgell compta com a protagonistes Els Minairons, personatges mitològics pirinencs, els quals el dimecres, 14 de desembre, visitaran totes les escoles de la Seu d'Urgell, on també es farà arribar el carnet del minairó que dóna dret, per dos euros, a l'entrada del Parc de Nadal que tindrà lloc del 27 al 29 de desembre al pavelló poliesportiu. En aquest sentit, la regidora de Joventut i Infància, Meritxell Planes, ha remarcat que malgrat haver-se reduït un dia la seva obertura, passant de quatre a tres dies, 'hem preferit oferir un parc de nadal de qualitat'.

També per als joves urgellencs hi ha preparada l'activitat Nadal al casal de Joves l'Escorxador, del 27 al 30 de desembre, amb concursos, tallers, etc.