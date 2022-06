Prohibit l'accés rodat a la vall del Madriu escaldenca

Escaldes-EngordanyEscaldes prohibeix l'accés de vehicles rodats, siguin motoritzats o no, al territori d'administració única que la parròquia té a la vall del Madriu-Perafita-Claror. Tal com ha explicat la cònsol major, Rosa Gili, l'ordinació, que s'ha aprovat aquest dimecres durant la sessió de consell de comú, té la voluntat de protegir el camí empedrat que hi ha a la zona, tot destacant que és un dels"elements fonamentals perquè la Unesco ens digues que la vall tenia aquest valor cultural".

D'aquesta manera, el reglament estipula "clarament" que no s'hi pot accedir, excepte en "poquíssimes excepcions" i es posa en relleu que l'incompliment suposarà una sanció de 150 euros i de 300 en el cas de ser reincident. "Aquest estiu passaran moltes coses a Ràmio i nosaltres volíem deixar clara la protecció, motiu pel qual, dintre de les nostres competències, hem fet aquesta ordinació", ha exposat, tot recordant que, malgrat que en les zones de la vall de gestió tripartida i bipartida s'ha d'arribar a un consens amb la resta de comuns, "quan parlem del territori d'Escaldes, tenim tota la legitimitat".

Des de la minoria, Aleix ha mostrat el suport al reglament i ha manifestat que Escaldes "va fer el seu treball per obtenir uns límits", els quals fins al moment no s'havien qüestionat, ha afirmat. Davant la situació actual, ha comentat, "la cònsol ha sortit en defensa dels territori de la parròquia i dels seus interessos i nosaltres també hem de defensar-los i ho fem, no només com a minoria, sinó perquè jo estava a la comissió que va negociar els límits".

D'altra banda, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, el titular de la cartera de Finances i portaveu del Govern, Eric Jover, ha assenyalat, qüestionat per les divergències entre els comuns que conformen la comissió de la vall del Madriu, que encomana als responsables comunals a arribar a la millor entesa possible per evitar que "hi acabi perdent la ciutadania". "No em toca posicionar-me, però el que interessa a la població és que hi hagi la millor entesa possible quan tenim un label com el de la Unesco", ha indicat.