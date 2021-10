El projecte inclusiu Parl'App inclou 105 punts turístics del país

CanilloUn total de 105 punts turístics del país disposaran d'unes plaques amb un codi QR per facilitar l'accés a la informació a les persones amb alguna diversitat funcional. Aquest dimarts al matí al Molí Fariner Canillo s'ha presentat el projecte de turisme inclusiu Parl'App, impulsat per Andorra Turisme amb la col·laboració dels set comuns. Aproximadament, cada parròquia disposa de 15 plaques que han estat seleccionades pels comuns i poden incloure des de monuments, espais naturals i miradors, ha informat el director de Producte i Nous Projectes d'Andorra Turisme, Enric Torres, qui ha remarcat que dins el projecte hi ha tant espais patrimonials culturals com també espais patrimonials naturals.

Un dels objectius d'aquest projecte és apropar a les persones amb dificultats auditives i visuals la informació de cada monument, ja que "hi ha una demanda creixent per aquest tipus de públic", ha comentat Torres, afegint que el Principat serà un dels primers països que oferiran una cobertura tan àmplia. Per aquest motiu, el projecte anirà acompanyat d'un pla de comunicació, que en un primer moment anirà destinat a Espanya i França a través d'associacions i organismes, i més endavant s'ampliarà a altres mercats. "En aquest primer moment ens recolzarem d'influencers, persones que avui en dia són molt dinàmiques en donar a conèixer aquest tipus de projectes", ha manifestat. A més, en un futur també es vol fer un vídeo per integrar-ho amb altres projectes que s'estan treballant amb els comuns, ha avançat Torres.

Actualment només hi ha 60 plaques disponibles, que són les quines estan ubicades en punts més paisatgístics i algun de monumental. La previsió és que les properes dues setmanes es puguin instal·lar en els diferents miradors del país. A banda, Torres ha comentat que estan treballant conjuntament amb el ministeri de Cultura i Esports per col·locar aquestes plaques en altres monuments del país, i que en aquests moments encara s'està treballant per veure com integrar aquesta nova senyalització amb la quina ja hi ha. La intenció és que a principis del 2022 tots aquests 105 punts ja estiguin senyalitzats.

En la presentació, també ha estat present el cònsol major de Canillo, Francesc Camp, ha explicat que els comportaments turístics cada cop són més diversos, i que per tant, s'ha de "saber a quin tipus de turisme ens hem d'adreçar, quin tipus d'oferta hem d'oferir i adaptant-se a les seves necessitats". A més, ha destacat que cal tenir en compte els nous canals de comunicació i "les persones amb diversitat funcional també es mereixen gaudir dels llocs que visiten".

Pel que fa al projecte, que ha estat dissenyada per l'equip d'Andorra Parla, consta de dues parts: una part física i una virtual. El soci-fundador de Parl'app, Quim Barceló, ha informat que l'eina és molt senzilla d'utilitzar. De fet, la part física, que és la placa, inclou un codi QR, pictogrames i les banderes dels idiomes. A més, tot també es troba en braille i s'han instal·lat en una alçada perquè les persones amb mobilitat reduïda també hi puguin accedir. Aleshores, a partir del QR, s'accedeix a una pàgina web, on primer de tot s'ha de seleccionar l'idioma i a continuació ja es dona la informació sobre l'indret amb àudio, amb llengua de signes i amb subtítols.