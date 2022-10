El projecte de les llums de colors en plena alerta energètica indigna a ciutadans de la capital

Andorra la VellaA través de les xarxes diversos usuaris s'estan mostrant crítics amb la mesura del comú d'Andorra la Vella d'impulsar una font de colors mentre arriben missatges d'un hivern difícil i en el qual es demana, tant a la ciutadania com al teixit empresarial, responsabilitat amb el consum elèctric.

L'atracció serà una font sobre el riu Valira de la qual sortiran raigs que se sincronitzaran amb llum i so. Segons el comú de la capital es tracta d'un "reclam tant per als ciutadans com per als turistes i un revulsiu per contribuir a dinamitzar l'eix comercial". El cost del projecte serà lleugerament inferior als 4 milions d'euros.

@AndorraCapital és broma? Ens esteu insistint tots els governs en l’estalvi energètic i vosaltres fent “festivals de llums”. Us aplaudeixo per la bona feina! 👍🏼😉🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/r3Tkaxi445 — Carla (@cmirallesmas) 21 de octubre de 2022

Mentres #Genève desconnecta un dels seus símbols per la crisi energètica, aquí a #Andorra seguim amb la font de colors sobre el nostre Valira, amb una desviació bestial del seu llit natural i amb un pressupost vora els 4 milions d'€. @andorracapital hi ha coses que no entenc. pic.twitter.com/Du8jkBY5U7 — StéphanieSteinbrecht (@SSteinbrecht) 19 de octubre de 2022