El projecte de Piqué per l'estadi de l'FC Andorra contempla un recinte per a concerts i actes massius

Andorra la VellaEl cònsol major d'Andorra la Vella, David Astrié, ha explicat que el futbol Club Andorrà ha presentat un projecte per crear el seu estadi a la Borda Mateu de Santa Coloma i “és una opció amb la qual ens sentim molt còmodes perquè és una zona molt ben comunicada i on el comú ha invertit moltíssim”. El Futbol Club Andorra, presidit per Gerard Piqué, està en negociacions amb la propietat del terreny (família Maestre) i, a més, s’ha obert la possibilitat que acompanyi a l’estadi l’edificació del recinte multifuncional que acolliria fires, congressos, concerts o altres actes amb assistència massiva de públic. Astrié ha comentat que “és molt important que l’edifici multifuncional es quedi a Andorra la Vella, però cal que quedi clar que és un projecte del Govern”. Les declaracions d’Astrié s’han produït en el marc d’una entrevista a Ràdio Nacional d’Andorra.

El cònsol major ha comentat que l’Estadi del Futbol Club Andorra podria tenir al costat el recinte multifuncional. Tot això dependrà de la negociació de Govern tant amb la propietat com amb l’FC Andorra. Hi ha l’opció, però que es creï tot un espai d’equipaments que revolucioni la realitat de Santa Coloma. La conjunció de les dues infraestructures comportaria “una gran potenciació de la zona” i realment “és un projecte que considerem molt interessant”. Cal recordar que el multifuncional en principi havia d’estar situat al costat de l’Estadi Comunal, però el projecte s’ha deixat aturat fins que el proper Govern agafi la decisió definitiva. Astrié ha destacat que ara caldrà valorar quina de les dues opcions és més adient.

El Futbol Club Andorra va presentar el projecte al comú d'Andorra la Vella per a l'estadi a la Borda Mateu, un l'equip va descartar construir el seu nou estadi a Encamp com tenia previst. El projecte del club també incloïa un edifici multinacional al costat ja que és una forma d'obtenir ingressos per fer més sostenible l'estadi. El cost del projecte va portar a que tant el club com el comú encampadà descartessin tirar-ho endavant.

El projecte a la Borda Mateu, on se suposa que el cost del Multifuncional l'ha d'assumir Govern, comportaria que el Futbol Club Andorra podria gestionar les dues instal·lacions i compensar la viabilitat econòmica del macroprojecte.