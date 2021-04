Els projectes de cooperació que formin nenes i dones podran rebre fins a 45.000 euros d'ajuda

Andorra la VellaLes entitats cíviques de cooperació internacional que presentin projectes per a l’educació de les nenes i la formació de les dones podran optar a ajudes de fins a 45.000 euros. De fet, aquest és un nou eix que se suma als quatre que integren el pla rector de cooperació internacional per al desenvolupament sostenible del Govern i en el marc del qual s’ha obert una convocatòria per “ajudar a cofinançar projectes que tinguin un impacte sobre el desenvolupament sostenible”, tal com ha explicat el ministre portaveu, Eric Jover, que també ha recordat que la partida amb què compta el ministeri d’Afers Exteriors per finançar aquestes ajudes és de 250.000 euros.

Cal recordar que els altres quatre eixos sectorials per al finançament de programes de cooperació són l’educació, la salut, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic amb una especial atenció a l’aigua i els grups vulnerables. Tal com ha destacat Jover, els ajuts poden anar fins a un màxim de 40.000 euros a excepció del nou eix d’educació de les nenes i formació per a les dones, que tal com s’ha esmentat pot arribar als 45.000 euros. Les sol·licituds s’hauran de presentar abans del 28 de maig.