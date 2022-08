Prop de 1.000 metres quadrats dedicats al producte fresc

Un dels principals atractius d'Epizen és el nou Carrefour que hi ha ubicat al centre. Es tracta d'un nou concepte d'hipermercat, amb més de 7.000 metres quadrat de superfície, dedicat a una gran varietat de productes frescos i un ampli assortiment de productes francesos a uns preus molt atractius.

Si fem referència a la zona de productes frescos, cal destacar la xarcuteria. Amb un espai de 190 metres quadrats, disposem de personal entès en la matèria que ens orientarà de forma personalitzada en la tria del producte. I si ho prefereixes hi ha l'opció de comprar els embotits que ja venen preparats en safates i acabats de tallar embassats al buit. Una alternativa òptima perquè el producte no es faci malbé. En la mateixa secció tens a l'abast un gran assortit de pernils on trobaràs també un tallador professional que t'emplatarà el pernil al teu gust. Un espai, el de la xarcuteria que també disposa d'una zona especial pels formatges que tampoc hi poden faltar.

Prop de la xarcuteria, toparàs amb la carnisseria que es divideix en diferents seccions. Vedella gallega, del país, porc, gall d'indi i elaborats com mandonguilles i hamburgueses, entre altres, són els productes que pots trobar a la secció. En aquesta mateixa secció hi ha ubicada una nevera gurmet on es madura la carn per oferir una experiència única quan la degustem.

I acompanyant la xarcuteria i carnisseria ens trobem amb la peixateria. Peix i marisc variat amb la màxima qualitat és el que trobaràs en aquest espai de 105 metres quadrats. La novetat de la peixateria és la zona dedicada a fumar el salmó en la qual s'acaben preparant receptes artesanals exquisides.