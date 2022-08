Prop de 200 usuaris al Servei d'Atenció Domiciliària fins al juliol

Andorra la VellaDes d'inicis d'aquest any i fins a finals de juliol, el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) ha atès un total de 197 persones. Així ho ha informat la ministra d'Afers Socials, Joventut i Igualtat, Judith Pallarés, en resposta a les preguntes escrites formulades pel conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Carles Sánchez. Concretament, 18 persones, un 9% de les sol·licituds han estat derivades per la Comissió de Valoració Sociosanitària (Covass), i 25 persones, un 12,69% han estat derivades pel Servei d'Envelliment i Salut. A més, durant aquest 2022, s'ha desenvolupat el nou SAD avançat amb el suport dels comuns i les entitats que gestionen serveis per a la gent gran, el qual era un dels objectius del Pla nacional sociosanitari per a aquest col·lectiu, a l'hora de reforçar aquest nou model d'atenció. Concretament, un total de 14 persones fan ús d'aquest nou servei, i, a banda, disposen del servei d'atenció domiciliària, el servei de teleassistència, els àpats a domicili, els centres de dia, de voluntariat i d'altres recursos de proximitat.

Al llarg del 2021, el SAD va atendre 268 persones, principalment de les edats compreses entre els 75 i els 94 anys. El Govern especifica en la resposta que el tipus de família més atesa pel SAD correspon a una família unipersonal, seguida de les persones que viuen en parella i altres persones que viuen amb fills en situació de dependència o discapacitat o amb altres necessitats.

D'aquesta manera, el contacte entre les diferents comissions i serveis és diari i, a banda, la coordinadora del SAD, les tècniques de valoració de la Covass i la treballadora social del Servei d'Envelliment i Salut fan coordinacions quinzenalment. Al seu torn, la Comissió de Valoració Sociosanitària és l'òrgan supervisor del bon funcionament de totes les demandes de valoració de la dependència.

Actualment, el SAD compta amb 31 places de treballadors, de les quals 8 estan vacants, tot i que es preveuen cobrir de cara el 2023. De fet, des de l'executiu admeten que s'ha rebut una queixa de forma escrita i altres de forma verbal, relacionades amb la disponibilitat horària i la manca de recursos humans del servei. Pel que fa a la Covass, també s'han rebut queixes verbals relacionades amb la manca de places, especialment en establiments sociosanitaris.

De fet, el conseller general socialdemòcrata també sol·licitava saber el percentatge d'usuaris avaluats per la Covass derivats a centres sociosanitaris. Fins a 31 de juliol, la Covass ha valorat 210 sol·licituds, de les quals, 62 s'han resolt favorablement per a un règim d'estada residencial de 24 hores i 32 s'han resolt favorablement per a un règim de durada temporal. Quant a la resta de sol·licituds, la Covass va donar accés a un servei de dia o va valorar el grau de dependència per poder accedir a altres recursos comunitaris, o, per contra, van quedar pendents de resoldre o van ser desestimades. Cal recordar que durant tot el 2021, la Covass va valorar 362 sol·licituds, amb 120 resoltes favorablement per a un règim d'estada residencial de 24 hores i 60 per a un règim de durada temporal.