Prop de 70.000 euros per a la reforma dels espais del servei ocupacional de Xeridell

Andorra la VellaLa Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), gràcies a la col·laboració que un any més realitza Andbank, ha pogut presentar finalment aquest dimecres els espais reformats del servei ocupacional de Xeridell. Es tracta d'unes obres que han representat un cost de 69.000 euros i que pretenen donar un servei encara més eficient als 54 usuaris que actualment atén la fundació. Els treballs es van iniciar tot just abans de la pandèmia, però no ha estat fins a aquest 2022 quan s'han pogut donar per finalitzats.

Concretament, les obres han consistit en la divisió d'un espai que abans era obert i que ara permet adaptar-se a les preferències dels usuaris. Tal com ha detallat la directora general de la FPNSM, Celine Mandicó, gràcies a l'ajuda d'Andbank s'han pogut renovar les instal·lacions orientant-les a donar resposta al model personalitzat de l'entitat. De fet, ha recordat que aquest model es basa a donar eines als usuaris perquè puguin desenvolupar les activitats de manera autònoma.

Així doncs, Mandicó ha posat en relleu que la renovació dels espais del servei ocupacional de Xeridell possibilitarà d'ara endavant desplegar diferents activitats i flexibilitzar els agrupaments entre els usuaris, que van de l'edat dels 16 anys cap endavant. En aquests espais joves i adults duen a terme activitats mitjançant un pla de suport amb una sèrie d'objectius identificats. En concret, duen a terme tallers centrats en l'àmbit administratiu, en les paraules -per tal de potenciar la creativitat- i en l'estudi i anàlisi de països d'arreu.

Per la seva banda, el sotsdirector general Banca País d'Andbank, Josep Maria Cabanes, ha recordat que des de l'entitat financera s'esponsoritzen actualment moltes entitats esportives, però sense deixar de banda un altre dels compromisos com és el vessant econòmic i social. En aquest sentit, ha indicat que "tenim el deure de col·laborar i l'obligació i devoció d'assegurar una vida digna per a tots els alumnes u que puguin estar presents dins la vida andorrana". És per això que "cada vegada hi aboquem més recursos", ha afegit.

Auditories als centres sociosanitaris

Preguntada sobre les auditories relacionades amb l'eficàcia i l'eficiència dels serveis sociosanitaris que posarà en marxa el Govern, Mandicó ha manifestat que des de la FPNSM "cada any passem auditories de gestió i cada dos anys de qualitat i ambdues han estat satisfactòries". És per això que s'ha felicitat que l'executiu posi en marxa aquests controls en aquesta mena d'espais. "Entitats com la nostra han de passar aquestes auditories perquè això marca actuacions de millora", ha dit. En aquest sentit, ha exposat que la FPNSM no canviarà el model d'atenció, sinó que "hi haurà un desenvolupament" per tal d'adaptar els projectes als resultats que s'obtinguin.