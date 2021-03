Prop de 800 euros per al banc d'aliments de Càritas

El grup Pyrénées ha lliurat aquest dilluns un xec solidari a Càritas Andorrana per valor de 798 euros, una quantitat que servirà per millorar el servei que dona el banc d'aliments de l'ONG a les persones necessitades. L'acte de lliurament ha anat a càrrec de la vicepresidenta i el director general de grup Pyrénées, Cristina Urbiola i Sergio Romero, i per part de Càritas han rebut el xec el president i la vicepresidenta de l'entitat, Amadeu Rocamora i Canòlich Baró. La recaptació d'aquests prop de 800 euros es va aconseguir gràcies a la venda de la polsera solidària duant els Beauty Days.