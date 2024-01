Els propietaris d'Ordino ofereixen la via diplomàtica al Comú pel polèmic pla d'urbanisme

Andorra la VellaEls propietaris de terrenys a Ordino estan revisant el pla d'urbanisme de la parròquia amb assessors legals per identificar possibles punts que no siguin legals. El president de l'Associació de propietaris de terres, Josep Duró, ha expressat que consideren aquest pla perjudicial, tot i que preferirien evitar litigis legals.

"Estan disposats a parlar amb el comú, amb aquest i si hagués hagut un altre amb un altre, per a trobar les millors solucions per no arribar a situacions tan dramàtiques com aquest decret d'aquí. És per això que la predisposició dels propietaris d'Ordino és de trobar les millors solucions pels uns i pels altres"

Tal com ha expressat Duró a RTVA, tres advocats han estat contractats per examinar el pla i identificar possibles irregularitats, amb la intenció de presentar aquesta informació al comú per a una revisió. El president de l'entitat ha destacat la importància del diàleg i ha suggerit anul·lar el projecte per buscar solucions alternatives.

L'Associació ja havia alertat anteriorment sobre la necessitat d'intervenció pública i canvis legislatius per afavorir un creixement urbanístic ordenat, criticant la inseguretat jurídica i els inconvenients de la cessió de terrenys. Durant l'entrevista, Duró ha aclarit que no va proposar que aquells que no troben habitatge a Andorra es traslladin a la Seu d'Urgell, i ha subratllat que hauria de contactar-se amb països com San Marino o Mònaco per aprendre sobre la gestió de la immigració.