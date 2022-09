La proposta d’heliport incloïa 100 bungalous a Pal amb uns 60 milions d’euros d’ingressos

Andorra la VellaLa proposta d’heliport a tocar de l’estació de Pal que ha fet Heliand preveia una part d’explotació hotelera que hauria tingut un nivell d’ingressos molt més important que la infraestructura. El projecte incloïa la construcció d’un centenar de bungalous en tres fases que suposaven ocupar una extensió més gran que el mateix heliport. En total, els càlculs d’Heliand situaven en 58 milions d’euros els ingressos que hauria donat el conjunt de bungalous durant els trenta anys de concessió. El restaurant que es preveu, i que si s’aprovarà, es preveu que tingui uns 8,5. Els ingressos de la part purament aeronàutica es queden en uns 4 milions d’euros.

Govern preveu aprovar el projecte, que encara està durant aquesta setmana a exposició pública, sense la part corresponent als bungalous. El motiu és que la legislació no permet actualment fer aquesta concessió. Heliand, però disposarà de la concessió del terreny on haurien d’estar ubicats i, per tant, en el futur podria tornar-ho a demanar amb un canvi de legislació. En aquest cas acabaria intervenint també el comú de la Massana. Si no hi ha cap al·legació al projecte, es preveu que s’aprovi sense canvis importants i que es pugui fer la concessió definitiva en un període curt de temps.