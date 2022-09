La proposta Gent gran activa torna amb activitats físiques i mentals i una xerrada

Andorra la VellaActivitats físiques i mentals per fomentar "hàbits saludables i les relacions" entre la gent gran i una xerrada sobre els beneficis d'estar actiu. Aquestes són les dues propostes que les parròquies d'Ordino i Andorra la Vella acolliran en el marc de la proposta Gent gran activa, que es recupera després de dos anys, i que suposarà una prèvia als jocs per a la gent gran que la primavera de l'any que ve acolliran les parròquies de Canillo i Encamp. Les activitats arrancaran el divendres d'aquesta setmana a Ordino, amb propostes d'activitat física i mental, i ja el dimecres 5 d'octubre Andorra la Vella acollirà la ponència.

Així, divendres tota la gent gran que s'hagi inscrit a les cases pairals podrà prendre part en un seguit de propostes a Ordino. Per a les persones que tenen una mobilitat més reduïda s'ha preparat una caminada entre la benzinera d'entrada al poble i la plaça de la Closa. Tot seguit es podrà gaudir d'una proposta de taitxí i de petanca. Aquells que estiguin més en forma podran fer la ruta de ferro, des de la mina de Llorts i fins al poble d'Ordino. Hi haurà dues sortides a Arans i Ansalonga on hi haurà busos per a aquells que no vulguin fer tota la ruta, tal com ha explicat la cònsol menor i consellera de Benestar Social d'Ordino, Eva Choy. A més, durant el recorregut hauran de superar un seguit de proves de memòria i destresa, com si fos "una mena de gimcana". La jornada es clourà amb un dinar de germanor. De moment ja hi ha 150 persones inscrites.

Ja dimecres 5 d'octubre Andorra la Vella acollirà la xerrada 'Exercici físic per a un envelliment saludable', a les quatre de la tarda a l'estadi comunal Joan Samarra, i que girarà al voltant dels beneficis de l'exercici en la salut. Parlaran des del vessant mèdic els doctors Eva Heras i Pablo Garibaldi i Joan Missé abordarà més l'aspecte físic, segons ha comentat la consellera de Social d'Andorra la Vella, Meritxell Pujol. Així, després de la xerrada els participants podran fer uns vint minuts de pràctica física. Tot seguit s'oferirà un berenar.

La jornada compta amb la implicació dels set comuns i del Comitè Olímpic Andorrà i des de l'organisme Jordi Orteu ha manifestat que estan "orgullosos d'ajudar" a què la gent del país sigui cada vegada més activa. Ha concretat que la participació del COA s'articula a través dels diners que reben de solidaritat olímpica per als anys 2022, 2023 i 2024.