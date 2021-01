Prorrogada la concessió al British College fins al 2043

Andorra la VellaEl comú d'Andorra la Vella ha pres la decisió d'allargar la concessió de l'antic alberg de la Comella al British College per 22 anys més, és a dir fins al 2043. Aquesta decisió es pren segons l'acord que les parts ja tenien i que preveia que la concessió fos de 15 anys i que es pogués prorrogar per deu anys més. La pròrroga s'aplica ja perquè el col·legi té previst dur a terme unes obres d'ampliació per fer front "a la important" demanda de places que té i en els quals té previst invertir dos milions d'euros. La cònsol major, Conxita Marsol, ha destacat el fet que aquesta escola "funciona bé" i aporta "un plus" a l'oferta educativa del país i també ha defensat els ingressos que el comú obté per aquesta concessió i que de cara a aquest any poden arribar als 77.000 euros. Des de l'oposició, però, han tornat a manifestar la seva oposició a aquest sistema de concessió, ja que consideren que "se sentencia un servei" que podria estar dedicat a la ciutadania i que l'import que el comú rep a canvi és "irrisori". De fet, la consellera del PS+I Dolors Carmona no ha dubtat en qualificar "d'espoli" aquesta concessió.

Tal com ha explicat la cònsol major durant la sessió de consell de comú l'increment de la demanda al British College ha portat l'escola a demanar al comú la construcció de cinc mòduls prefabricats en un terreny annex que la corporació ja li havia llogat i on el centre havia construït una zona esportiva. Per fer l'allargament de la pròrroga el comú ha aprovat una addenda al contracte vigent i tal com ha exposat Marsol aquesta hauria de ser definitiva, ja que segons l'acord vigent la superfície que pot construir el centre és de com a màxim el 50% i aquest percentatge ja s'assoliria amb aquesta autorització per als treballs que s'espera que puguin començar en breu per tenir ja les aules necessàries, unes cinc, de cara al curs vinent.

Tal com s'ha comentat, des de l'oposició han votat en contra d'aquesta addenda perquè consideren que aquesta és una instal·lació que es podria utilitzar per donar servei a la parròquia, per exemple en algun projecte lligat a la vall del Madriu. Marsol ha recordat que des del primer moment la majoria va considerar que tenir un alberg a la Comella era una competència per al sector hoteler de la parròquia i ha negat que es pugui parlar "d'espoli". I quant al que ingressa el comú per aquesta instal·lació, Carmona ha criticat que per no diposar d'aquestes instal·lacions el comú hagi de pagar 50.000 euros per fer les colònies fora de la parròquia; sobre això, Marsol li ha recordat que tenir l'alberg obert suposava també unes despeses per al comú.

Transport comunal

Durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous, des de la majoria s'ha donat resposta a la pregunta dels consellers del PS sobre el bus comunal. La cònsol major ha destacat que segons l'enquesta de satisfacció que l'empresa els ha transmès, i que fa referència als mesos de febrer i març de l'any passat, els usuaris valoren en un 3,89 sobre quatre el preu; en un 2,85 la capacitat; en un 3,88 el tracte; en un 3,71 la informació al viatger; en un 3,16 el confort; en un 3,57 la conducció i en un 3,69 la puntualitat. La mandatària comunal ha destacat que no tenen moltes queixes sobre aquest servei i que de fet l'espai ciutadà només n'ha rebut una aquest mes de gener. També ha recordat que al principi de la concessió es van fer certs ajustaments per adaptar el servei al que demanaven els usuaris. De totes maneres, i davant el neguit expressat per Carmona que hi hagi certes zones de la parròquia on no arriba aquest servei, Marsol s'ha compromès a "analitzar" la possibilitat de fer canvis en el servei si és que hi ha una necessitat. Ha remarcat, però, que si es va optar per no fer arribar el servei a certes zones residencials va ser perquè no hi havia demanda. I ha recordat, també, que en un cert moment es va parlar d'un servei a la carta que es podria també analitzar. Carmona, que s'ha mostrat sorpresa perquè en el darrer comú la majoria "no tingués constància" de l'enquesta de satisfacció i que ara ja la pugui compartir, ha incidit en el fet que "tots els ciutadans de la parròquia es mereixen el mateix tracte" i ha emfasitzat que si es fa aquesta demanda que es faciliti el servei a altres punts de la parròquia és per una qüestió d'equitat. Quant a les demandes que el bus arribi a les escoles de la Margineda, la cònsol major ha reiterat que el comú el que fa és donar servei als ciutadans i que als centres l'ha de donar el Govern. Ha destacat que va rebre una carta "amb molt poc tacte i amb exigències" des de l'escola espanyola Maria Moliner i que ja ha respost en el sentit de recordar-los que el servei l'ha de prestar l'executiu i que ja hi ha llançadores i fins i tot alguna línia arriba a les escoles. També els va comentar que es dirigissin al ministeri d'Economia, que és qui en té la competència.

Carroi

A l'últim, i a preguntes de l'oposició, Marsol ha comentat als consellers que hi ha la intenció que durant el mes de febrer hi pugui haver una reunió per informar-los sobre el projecte del giny al pic de Carroi i treure, per tant, molt aviat el concurs per a la concessió. El conseller del PS + I Sergi González ha manifestat que esperen "ansiosos" aquesta reunió per poder tenir la informació sobre aquest projecte i poder-se "posicionar". De totes maneres, ha destacat que el que cal és que es consulti els veïns i en aquest sentit, ha manifestat que cal que els que viuen a la zona dels Pouets, que es perfila com el punt de sortida, puguin dir-hi la seva.

En la sessió de consell de comú, celebrada aquest dijous també s'ha concessionat, amb la unanimitat de tots els consellers, per un període de quinze anys el bar-restaurant del parc Central a l'artista internacional Philippe Shangti, que hi desenvoluparà un nou projecte gastronòmic i cultural que ha estat presentat aquesta setmana.