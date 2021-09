La prova pilot escaldenca per introduir joves al món laboral va atendre 16 persones

Escaldes-EngordanyLa prova pilot del programa Okupa't d'Escaldes-Engordany, que va tenir lloc els mesos de juliol i agost, va atendre un total de setze joves de la parròquia d'entre 16 i 20 anys que es trobaven en situació de desocupació. Ho ha informat aquest matí la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, juntament amb el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, durant la roda de premsa per signar el conveni de col·laboració entre ambdues administracions per garantir la continuïtat de la iniciativa durant els pròxims tres anys.

D'aquesta manera, Gili ha explicat que els setze joves partícips a la prova pilot es van dividir en dos grups, vuit cada mes, per introduir-lo en el món laboral a través de diverses formacions en àmbits com l'habilitat social, la manipulació d'aliments, seguretat en el treball, entre altres, i tot seguit, en haver valorat les seves competències i aspiracions, se'ls traslladava a un departament del comú per inserir-los laboralment. La voluntat de la corporació és "donar una oportunitat als joves que ni estudien ni treballen.

Per la seva banda, Gallardo, ha posat en relleu que del total d'inscrits al Servei d'Ocupació (SOA), 597 al tancament de l'agost, un 21,5%, 144, són joves d'entre 18 i 25 anys, i un 3,43%, 23, menors de 18 anys, en recerca activa de feina.

