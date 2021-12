Proves de tuberculina segons del país d'on s'arribi

Andorra la VellaTotes les persones que arriben al país per treballar han de passar una revisió mèdica per aconseguir el permís de residència i treball. A les proves que es duen a terme de manera ordinària s'hi afegeixen altres que estan lligades a malalties que puguin tenir un impacte especial en el lloc d'origen de la persona. És el cas de la tuberculina, un test que es realitza als que provenen d'estats en què la incidència és elevada. D'aquesta manera, des de l'àrea mèdica del servei d'Immigració estan duent a terme aquest any anàlisis d'aquesta malaltia a les persones que provenen de certs països de l'Amèrica Llatina, concretament Brasil, Bolívia, Perú i l'Equador.

Tal com posen en relleu des del Govern, cada any l'Organització Mundial de la Salut (OMS) actualitza la llista de països en els quals la incidència de contagi de la tuberculosi és de 50 casos per cada 100.000 habitants. Aquesta és la situació en què es troben els esmentats anteriorment i és el que provoca que els nacionals d'aquests estats hagin de passar també aquests controls quan tramiten el seu permís de residència i treball.

Tot i que hi ha algun cas en què fer-se aquesta prova pot haver endarrerit una mica els tràmits per obtenir el permís, des de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) destaquen que no els consta cap tipus de problemàtica relacionada amb el fet que els treballadors hagin hagut de passar aquests tests i afegeixen que no han rebut ni cap queixa ni comentari d'empresaris al respecte.

Cal recordar que abans del 2010 la prova de la tuberculina, juntament amb altres com la del VIH, es feien de manera sistemàtica a totes les persones que arribaven al país a viure i treballar. Aquell any es va anul·lar aquesta sistematització en aquestes proves.