“Amb prudència, però encarem el futur de la marca amb tota la il·lusió”

Andorra la VellaÀlex Corretja va ser un dels tenistes catalans més importants d’entre finals de la dècada dels 90, on va arribar a ser número dos del món en el rànking ATP, i inicis del segle XXI. L’any passat, després de tres lustres des de que va deixar la pràctica professional del tenis, va anunciar la creació de la seva pròpia marca de roba esportiva, Corretja Sports, que ha presentat recentment al centre comercial Pyrénées.

Què el va portar a crear aquesta marca de roba?

Vaig rebre una trucada de Sjieng Shalcken un ex tenista holandès, que tenia la seva marca de roba, i que volia expandir-se cap a Espanya. I em va proposar de crear-ne una aquí amb el meu nom. Vam arribar a un acord i a principis de l’any passat vam llençar la marca sota el nom de Corretja Sports al mercat.

El 2020 no va ser un bon any per arrencar un negoci...

No ha sigut gens fàcil. Portem un any i mig molt difícil. Perquè quan portàvem dos mesos, es va aturar tot de cop a causa de la pandèmia, i tirar endavant una marca petita, en aquest context no és gens fàcil. Però la sort és que als clients els hi agrada, i les botigues estan súper satisfetes.

La pandèmia els ha frenat l’expansió.

Sí, perquè especialment la persona que fabrica a Holanda està passant un moment molt difícil. Jo al final poso la marca, però la part de la fabricació i el disseny no està passant una bona etapa, és molt complicat poder viatjar a la Xina per dur a terme les produccions... és complicat. Pensa que sempre hi ha dues col·leccions cada any i no està sent fàcil. Però tot i que amb prudència, encarem el futur de la marca amb tota la il·lusió.

A qui va dirigida la seva marca?

És una marca de roba esportiva, que pretenem anar més enllà del tenis o del pàdel. Hi ha moltes peces que van molt bé per al fitness. La idea és portar-ho per fer esport en qualsevol moment, i que la puguis fer anar tranquil·lament pel carrer.

Com fan la distribució?

Aprofitant els contactes que jo tinc vam intentar que Espanya estigués als llocs més importants: Madrid, Barcelona, Astúries, Canàries... i a Pyrénées vam arribar de la mà de l’Àngel Alonso que ens coneixem de fa molts anys, vam veure que era una bona oportunitat per créixer en un altre país, i vam arribar a un acord, del que estic molt content.

Com ha anat l’acollida a Andorra?

Súper bé! Tinc molts coneguts i amics al país. És un lloc súper enriquidor. El dijous ens ho vam passar molt bé fent el clínic de pàdel i esperem poder repetir-ho més endavant. Estic molt content de l’acollida que hem tingut.

El pas d’esportista d’elit a empresari, té similituds?

Tot són similituds, és increïble. Tot el que he fet a la pista després és molt extrapolable a la vida. Al final són situacions que has de resoldre. Al final és quelcom que va relacionat amb el que has après i t’ajuda haver estat a la pista.

Què més fa Àlex Corretja, a banda de la seva marca esportiva?

Comento des de fa molt temps el tenis, i ja ho tinc molt per la mà. Però bàsicament, la meva gran ocupació són les meves tres filles i la meva família, perquè la meva parella també té un fill. Amb el meu germà tenim una empresa de representació de futbolistes, que es diu Double Match. I també faig xerrades motivacionals a empreses, o xerrades per adolescents, per explicar-los que al final la vida no és el que tu veus, sinó que hi ha molt esforç i sacrifici, és molt gratificant. També faig clínics de pàdel, jornades més lúdiques... i aquest és el meu dia a dia.

Amb la representació, deuen estar en plena voràgine de feina.

Sí i tant! Sempre hi ha moviment, però aquest és un tema que el dia a dia el porta més el meu germà Ivan.

Aprofitant que el tenim aquí, com veu el canvi generacional del tenis que sembla que no s’acaba de produir?

Bé, crec que mica en mica va arribant. Djokovic és l’únic dels veterans que s’ha posat a les semifinals de Wimbledon. És lògic que trigui, els que estan consolidats tenen molta experiència i estan molt preparats per aguantar la pressió d’estar a dalt. Pels nous, encara són una mica irregulars, però és que són molt joves! No sempre és fàcil assumir tot el que necessites per ser bon jugador. Djokovic i Nadal encara tenen corda. La incògnita és que farà Federer, en funció de com es trobi de salut, però és estratosfèric que amb 40 anys encara estigui jugant a aquest nivell.

Aquí a Andorra ara mateix tenim la Vicky Jiménez. Com la veu?

Té una actitud espectacular. És molt determinant i treballadora. Té un tenis molt atractiu, molt agressiu i crec que el fet de ser esquerrana l'ajudarà molt a fer mal a les rivals. Conec molt bé al seu pare, de fa molts anys, l’assessora el Jordi Arresse... està fent una projecció molt bona i molt ràpida. No pressionar-la però pot donar moltíssimes alegries. Crec que provocarà que la gent en parli.