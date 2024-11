El PS qüestiona la Llei Penitenciària després del suïcidi d’un intern a la Comella

Andorra la VellaLa consellera socialdemòcrata Susanna Vela ha expressat la seva preocupació pel suïcidi d’un intern a la Comella, succeït fa gairebé un mes, i ha preguntat al Govern sobre les condicions dels reclusos. Vela considera que la Llei Penitenciària és "excessivament punitiva" i necessita una reforma profunda per garantir millor els drets dels interns.

La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha defensat el protocol antisuïcidi aplicat al Centre Penitenciari de la Comella, destacant que s’activa un mecanisme immediat per a interns en risc. A més, ha subratllat que el seguiment és "exhaustiu" i no s’ha detectat negligència en aquest cas. Molné ha rebutjat les crítiques de Vela sobre maltractament i ha insistit que les mesures del centre són eficients.

Està instrumentalitzant aquest succés per dir que s'està maltractant els interns ” Ester Molné Ministra de Justícia i Interior

Susanna Vela ha acusat el sistema actual de vulnerar els drets humans dels interns, assenyalant que passin fins a 19 hores al dia a les cel·les dificulta la seva rehabilitació. La consellera ha proposat augmentar els programes de formació i activitats per afavorir la reinserció dels reclusos i millorar les condicions del sistema penitenciari.

Malgrat les crítiques, Ester Molné ha assegurat que el centre penitenciari ofereix diverses activitats, com tallers d’art i pintura, i que s’estan incrementant els recursos per millorar el benestar dels interns. També ha confirmat que l'equip mèdic de la Comella està compost per professionals formats, amb la intenció d’ampliar els recursos sanitaris.

La ministra Molné ha destacat que, tot i que es poden millorar certes condicions, el centre penitenciari de la Comella "no és un desastre" com alguns critiquen. Ha insistit que es continua treballant per millorar les condicions del sistema penitenciari i va assegurar que ja s’han implementat moltes de les recomanacions per millorar els drets dels interns.