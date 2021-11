El psicòleg Tomàs Navarro alerta sobre la situació de fragilitat actual del col·lectiu jove

Andorra la VellaEl conseller de Joventut i Esports d'Andorra la Vella, Alain Cabanes, valora de manera "molt bona" el servei d'assessorament impulsat pel comú d'Andorra la Vella a principis d'aquest 2021 per ajudar pares i fills a millorar la seva relació, el servei 'online' de mentoria per inspirar, SOMI. En aquest sentit, explica que les diferents propostes que es vehiculen a partir d'aquesta iniciativa compten amb una mitjana "de 80 persones" i creu que és un recurs molt "interessant", ja que no només conté material perquè els pares i els joves el puguin consultar sinó també professionals com els mestres. De fet, l'assessor del SOMI, el psicòleg i escriptor Tomàs Navarro, assenyala que es tracta d'un "projecte pioner" que consta de diferents materials.

D'aquesta manera, des de la seva posada en marxa, s'han fet 26 vídeos de diferents temàtiques, a més d'articles a la premsa (una quinzena) i també exercicis, uns materials que estan organitzats per temàtiques. "Et connectes i vas al tema que et correspon", destaca Navarro, subratllant l'accessibilitat del material i també la confidencialitat amb què es poden plantejar preguntes que potser no es formularien en una xerrada, que també s'ofereixen en el marc de la proposta. De fet, aquest dimecres al vespre se n'ha organitzat una de presencial per a pares i professionals i se n'han fet ja també dues per a joves.

En la xerrada 'Joves més resilients i emocionalment forts' Navarro ha intentat aportar "eines" per relacionar-se amb els joves. En aquest sentit ha destacat que "si no els acompanyem, aprenen coses que no sempre són atractives. La idea és treballar el vincle, donar-los eines i treballar la resiliència dels joves". Ha afegit que sovint els pares són els que generen aquests conflictes i que cal que tinguin eines per no crear-los i que "la convivència sigui més tranquil·la".

La pandèmia ha estat un període especialment dur per al col·lectiu, d'aquesta manera, el psicòleg destaca que es troben "en situació de fragilitat perquè un dels elements més importants és l'aspecte relacional, perquè estan conformant la personalitat, estan veient altres models, agafant d'aquí o d'allà, i tot això s'ho han perdut i han acabat en un entreteniment estèril i de contingut dubtós", a més destaca que "han estat molt sols" i que estan "cansats" la qual cosa fa que la seva situació sigui "vulnerable, de molta fragilitat".

En aquest sentit, Cabanes ha recordat que el projecte SOMI va néixer precisament perquè es va copsar la "necessitat important de cara als joves de poder-los atendre en l'àmbit psicològic i a les famílies, també".