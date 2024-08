Punjabi i una altra inspectora haurien cobrat 4.000 euros en hores extres indegudes

Andorra la VellaLa cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA), Resma Punjabi, hauria cobrat indegut uns 4.000 euros en hores extra que no li tocarien pel càrrec. Segons ha informat RTVA, Punjabi cap de l'APDA, es torna a trobar al centre d'una polèmica després que s'hagi revelat que ella i una altra inspectora haurien cobrat aquests 4.000 euros en concepte d'hores extra de manera improcedent.

Així ho destaca un informe recent del Tribunal de Comptes. El TC ha alertat que fins a 80 empleats del Govern andorrà han realitzat més hores extra de les permeses pel reglament vigent.

Cal recordar que Punjabi ja va estar objecte de controvèrsia el maig passat per una proposta de graella salarial on augmentava el seu sou però el Consell General ho va declinar. En el passat, Punjabi ha retret que es va veure obligada a rebaixar-se el sou un 42%, una mesura que va generar tensions entre l'APDA i el Consell General. Punjabi va presentar una proposta per equiparar els salaris de l'APDA amb els d'altres organismes com l'AQUA o El Raonador del Ciutadà, argumentant la necessitat de valorar més els funcionaris de l'agència.