Resma Punjabi: "Les mateixes notícies que s’estan emetent reflecteixen la pèrdua d’independència de l’Agència"

Andorra la VellaResma Punjabi ha estat objecte de crítica des del primer moment que va optar a la posició de cap de l'Agència de Protecció de Dades (APDA). Durant el seu mandat va haver de rebaixar-se un 42% del sou, per aquest motiu la cap ha presentat una proposta no acceptada pel Consell General i que ha generat una polèmica entre ambdós ens sobre si els funcionaris de l'APDA mereix ser més valorada.

La mateixa Punjabi a l'Avui Serà un Bon Dia va aclarir que mai va voler apujar-se el sou unilateralment i que la proposta busca equiparar el sou entre organismes com l'AQUA o El Raonador del Ciutadà, a més d'anunciar la seva continuïtat. Una situació complexa que hem volgut ajudar a esclarir des d'aquesta entrevista.

Quina valoració feu de l'afer tot plegat. S'està sent injust amb l'APDA?

Referent al que ha succeït recentment, pensem que si el procediment d’intervenció general s’hagués dut a terme correctament no estaríem en aquesta situació. La nostra visió sempre ha estat fer una proposta de salaris justa i respectuosa amb la bretxa salarial de gènere; si l’objectiu és que l’Agència funcioni bé, hauríem d’haver resolt la qüestió internament i no a través dels mitjans i generant polèmiques innecessàries.

Nosaltres no ens pronunciarem més al respecte; ens centrarem en la nostra feina. En aquest sentit, el focus s’hauria de posar en com s’està duent a terme la fiscalització de l’Agència, hi ha una total ingerència política que és realment preocupant i greu.

Tens al cap la idea de dimitir?

Entenc la preocupació que s’ha generat per moltes de les coses que s’han dit respecte la transparència i els recursos públics. En el document que hem penjat respecte la reestructuració dels salaris parlem de l’ús eficient dels recursos públics.

La proposta del percentatge no varia respecte la documentació que es va enviar a Intervenció General per molt que ara es digui el contrari i es vulgui desviar l’atenció. Pel que fa a la idea de dimitir, ara més que mai tinc un ferm compromís per defensar la independència i els interessos de l’Agència amb la màxima transparència.

Estem investigant si la demanda del certificat d’antecedents penals i el certificat mèdic de forma indiscriminada en els processos de selecció de funció pública s’ajusta a la normativa de protecció de dades.

També, estem treballant en un document que substitueixi els punts de la CASS i que aquest es deixi de demanar per qualsevol tràmit com la demanda de préstecs, la compra de vehicles, la visita de pisos de lloguer, etc. Aquest document actualment es troba en producció. Tenim molta feina a fer amb recursos molt limitats per protegir els drets de les persones. Volem centrar-nos en això.

Finalment, no podem oblidar que la nostra missió és protegir un dret fonamental que és el de la protecció de dades personals; per això hem de treballar amb neutralitat sense cap ingerència política i sense que ens posin obstacles constantment.

Creus que els grups parlamentaris del Consell General estan fent política amb la polèmica?

Penso que sí.

Ara si no s'actualitzen els sous queda l'APDA amb una bretxa salarial?

Des de l’APDA hem volgut fer els reajustaments necessaris per equilibrar els salaris entre la resta del personal adscrit; era inviable que un tècnic superior estigués cobrant pràcticament el mateix que un inspector; (un inspector fent la feina de dos). I per tant, s’ha partit de 0 per l’establiment dels salaris d’una forma justa i no discriminatòria.

Aquesta és una proposta ajustada al mercat laboral actual que reconeix l’experiència i responsabilitat dels treballadors de l’APDA, reflecteix el cost de la vida i elimina qualsevol bretxa salarial de gènere o discriminació i segurament evitarà la rotació dels inspectors.

A quin organisme europeu valoreu traslladar aquest afer?

De moment hem fet alguna aproximació informal. Les mateixes notícies que s’estan emetent reflecteixen la pèrdua d’independència de l’Agència i que s’està impedint que aquesta treballi, per tant, no necessàriament som nosaltres que reportarem sinó que molt probablement acabarà arribant sol a les instàncies europees.

Andorra ha ratificat el Conveni 108+ de protecció de dades, instrument internacional jurídicament vinculant, del Consell d’Europa. En aquest sentit, hi ha el Comitè del Conveni que ens permet fer consultes.

D’altra banda, cal tenir present que Andorra té una decisió d’adequació de la Comissió Europea; aquesta decisió permet que Andorra sigui considerat com un país amb el mateix nivell de protecció de dades que la resta de països de la UE.

La Comissió pot avaluar periòdicament si el nivell de protecció de dades és manté; evidentment, una Agència a la qual no se li doten dels recursos suficients, que es frena la seva activitat, o que no manté la seva independència difícilment pot complir els estàndards per mantenir aquesta decisió.