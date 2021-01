El "punt crític" de la tercera onada és a l'UCI

Andorra la VellaAquest dimecres s'han notificat 78 nous contagis, amb la qual cosa el total de casos des que es va iniciar la pandèmia se situa en 9.716. Des de Salut es reitera que es manté la tendència d'anar controlant el nombre de casos diaris i anar baixant la taxa de reproducció. Així, si aquest dilluns es troba a 0,99, Benazet ha informat que actualment es troba a 0,91, fet que demostra que s'està anant "cap al control d'aquesta tercera onada". Pel que fa al nombre de casos actius, es mantenen com aquest dimarts en 767.

El "punt més crític", segons ha assenyalat el ministre, d'aquesta tercera onada continua sent la pressió sobre el sistema sanitari, i el nombre de pacients ingressats a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell ha augmentat amb dos pacients més. A la planta de l'hospital hi ha 25 persones ingressades i a l'UCI es mantenen els dotze pacients des de dimarts, onze dels quals ventilats mecànicament. Quant a la planta Covid-19 del Cedre, la pressió va disminuint fruit de les altes que s'han anat donant en les darreres setmanes i en aquests moments tan sols hi ha sis persones ingressades. Sobre aquesta major pressió en el sistema sanitari que està deixant la tercera onada, el titular de Salut ha declarat que els contagis s'estan produint amb gent de més avançada edat (a la segona van ser sobretot gent jove) i per tant, acaben sent pacients de més gravetat. Tot i així, Benazet ha comentat que la pressió a l'UCI sol tenir una inèrcia similar, ja que els pacients s'hi estan aproximadament un mes, i "fins d'aquí unes setmanes no veurem una millora".

Seguiment de l'evolució de la pandèmia

Pel que a la població escolar, hi ha 17 aules amb vigilància activa total i 39 amb vigilància activa parcial. A més, aquesta setmana es van iniciar els cribratges als sectors professionals que estan exposats al públic com el comerç, la restauració o les estacions d'esquí. En total, fins al moment s'han cribrat a 14.625 persones amb tests d'antígens ràpids. Tots aquests cribratges "estan sent una ajuda important a la detecció de casos i al control de la pandèmia", ha declarat el ministre, afegint que actualment la positivitat de les proves TMA i PCR es troba en un 6,5%, mentre que si s'hi afegeixen també els tests d'antígens, se situa al voltant del 4,1%. Benazet ha recordat que fins fa unes setmanes aquests percentatges es trobaven en un 14,6 i un 13,9% respectivament, fet que demostra "un major control de la pandèmia".

Tot i aquesta contenció de la tercera onada, des de l'executiu recorden que encara s'està en fase 4, sobretot pel nombre de pacients hospitalitzats i la pressió a l'UCI. Per contra, hi ha altres indicadors que tornen a estar en fase 3, ha manifestat el ministre, com per exemple el percentatge de positivitat o el nombre de persones majors de 50 anys que es detecten diàriament, que es troben al voltant dels 21 casos.