El Punt d'Informació a la Dona atén 70 casos el 2022

Andorra la VellaEl Punt d'Informació a la Dona (PID), de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), ha atès durant el 2022 un total de 70 dones presencialment i ha donat resposta a una trentena de consultes telefòniques. Els casos relacionats amb l'habitatge, les separacions, els problemes econòmics i la violència de gènere, han estat els més freqüents.

El PID és un servei integral que ofereix l'ADA de la mà de la mediadora social, tant si és presencial com telefònicament. Des del PID es potencien les capacitats de les dones ateses, amb una orientació personalitzada, adaptada a la problemàtica que tenen amb escolta activa i càlida a nivell individual.

Seguint la tendència a nivell de país, el PID ha rebut 18 consultes relacionades amb els problemes per trobar un habitatge, per finalització de contracte o falta d'oferta a preus assequibles del mercat. Un total de 19 casos tenien relació amb separacions, des d'informació legal, a problemes per independitzar-se i buscar pis o la marxa del país d'un dels progenitors.

La falta de recursos econòmics i pensions baixes han centrat 13 consultes, on s'ha assessorat sobre l'accés a beques i ajudes de tota mena. 19 dones demanen ajuda per casos de separacions. En aquest punt l'assistència legal gratuïta que ofereix l'ADA és altament valorada per les usuàries En total durat l'any el PID ha atès 5 casos de violència de gènere des de maltractament físics, psicològics, entre altres. En aquests casos es deriva la víctima a la institució o servei corresponent.

Altres consultes han estat relacionades amb l'agrupament familiar, la recerca de feina o altres tipis de situacions.