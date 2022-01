Tot a punt per la prova de la Copa del Món d'Skimo a Vallnord - Pal Arinsal

Tot a punt. Aquest és el missatge que han transmès de manera conjunta el comú de la Massana, Vallnord - Pal Arinsal, la Federació Andorrana de Muntanyisme a i el Govern, respecte a la prova de la Copa del Món d'Skimo, la Comapedrosa World Cup, que aquest cap de setmana es disputarà a l'estació massanenca. Així doncs, durant la presentació celebrada aquest matí de manera telemàtica, la cònsol major de la Massana, Olga Molné, ha posat en relleu la importància de la prova especialment per Arinsal. "Encara que no estiguem operant de manera conjunta ara mateix, aquesta és la primera prova de la Copa del Món d'ençà de la constitució de Setap 360, que és la nova societat que gestionarà els dominis esquiables de Vallnord - Pal Arinsal i de Soldeu - el Tarter" ha recordat Molné, que ha afegit que "en total es realitzaran 4 proves de la Copa del Món en diferents disciplines com és en esquí de muntanya, alpí, en btt i a peu".

Acte seguit ha pres la paraula el director de Vallnord - Pal Arisal, Josep Marticella, que ha recordat que "l'any passat, tot i les restriccions i no poder comptar amb públic, amb un pressupost de 150 mil euros, vam aconseguir que hi hagués un retorn de 600 mil". Una xifra que en aquesta edició, que comptarà amb públic i l'estació oberta, s'espera poder superar. A més a més, Marticella ha explicat que "la Vertical Race (la cursa del diumenge) es podrà seguir amb streaming gràcies a Eurovision Sport, de la qual RTVA en forma part". Entre les mesures de seguretat, el director de l'estació massanenca ha ressenyat que "caldrà el casc per desplaçar-se, una PCR o TMA negativa i mascareta FFP2; volem aconseguir ser una bombolla amb zero contagis". En total s'espera que hi prenguin aprt 120 atletes de 10 països diferents, entre els quals destaca la selecció nacional que comptarà amb Laia Sebastià, Oriol Olm o David Albós entre altres esquiadors.

Per part de la FAM, ha intervingut el vicepresident Josep Lluch, a causa del traspàs del pare del president, Patrick Frases, per qui els assistents han volgut tenir un record. En el seu parlament, ha posat especial èmfasi en el vessant mediambiental, i ha recordat que "es farà un estudi de l'impacte ambiental que té l'organització de la prova". Acte seguit, el director tècnic de la FAM, Carlo Ferrari, ha explicat els recorreguts tant de la Individual Race de dissabte, com de la Vertical Race de diumenge, en les diferents categories que hi haurà, sub 20 i sènior, tant masculina com femenina. Ha clos l'acte la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que ha volgut recordar que "malgrat és el segon any que estem en pandèmia, és reconfortant veure l'esforç per poder organitzar una prova com aquesta que no fa més que refermar Andorra com un país organitzador d'esdeveniments internacionals".