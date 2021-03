Punts d'informació a totes les parròquies i una aplicació mòbil per millorar la qualitat del reciclatge

EncampAmb la voluntat de potenciar el reciclatge entre la ciutadania, però sobretot la qualitat del que es recicla, els set comuns i Pirinenca de Serveis, l'empresa responsable de la recollida de residus al país, han posat en marxa un pla d'acció, sota el títol 'Reciclem Bé', per mirar de "millorar la qualitat" tots aquells elements que s'aboquen al contenidor, segons ha explicat aquest dilluns la portaveu de la Comissió de Seguiment de la recollida de residus a Andorra, Vanessa Carrascosa.

D'aquesta manera, al llarg de tot el 2021 es desenvoluparan accions comunicatives d'informació i conscienciació i, a partir d'aquest dimarts i fins al pròxim 15 d'abril, s'ubicaran a totes les parròquies Espais de bons usos de reciclatge (Ebur), on educador ambiental "intentarà resoldre tots els dubtes de particulars i privats". Tanmateix, s'ha dissenyat una aplicació mòbil on també s'explicarà en quin contenidor s'ha d'abocar cada element i quins són aquells que s'han de dur a punts especialitzats. Tot plegat suposa un cost de 100.000 euros.

El principal motiu pel qual s'ha impulsat la creació d'aquest pla d'acció és que, actualment, als contenidors encara hi ha residus que no haurien de ser-hi, probablement degut al desconeixement de la població. Per tant, segons ha comentat el gerent de Pirinenca de Serveis, Josep Gómez, totes les accions van encaminades a "solucionar dubtes". El reciclatge a través del contenidor blau, que s'utilitza per a paper i cartró, és un dels que presenta una major dificultat en aquest moment. A causa de la pandèmia s'ha generat un consum molt elevat de menjar per emportar en caixes de cartró i les taques dels aliments impregnades en el material impossibiliten el seu reciclatge. Un altre problema sorgeix al contenidor groc, on cal diferenciar entre envasos de plàstic i objectes de plàstic, que s'han de traslladar a punts habilitats.

El primer dels Eburs ja està instal·lat a Encamp. Està ubicat tot just al davant del Complex esportiu i s'habilitarà un altre davant de l'oficina de Turisme del Pas de la Casa. Carrascosa ha indicat que, pel que fa a la resta de parròquies, s'ubicaran en punts cèntrics i estaran habilitats durant quatre hores al dia. En aquests espais, qualsevol ciutadà podrà apropar-se i, a través de jocs, l'educador ambiental proposarà reptes a solucionar. Durant les hores que no estiguin en aquest punt, els educadors visitaran els principals grans productors de cada parròquia per aportar informació sobre el reciclatge i els horaris de recollida de brossa de cada comú.

El segon punt fort del pla és la creació d'una aplicació mòbil gratuïta, tant per a iOS com Android, que també s'emprarà per esvair qualsevol dubte de la població. A través de diversos apartats els ciutadans podran saber quins són els elements que es poden llençar a cada contenidor i quins no; quins són els requisits bàsics a tenir en compte en cada residu; hi haurà un apartat adreçat als professionals, i també un darrer amb ecoconsells.

Goméz ha comentat que durant el 2020, en relació amb el 2019, els residus de rebuig han caigut un 5%, els de vidre un més d'un 10% i els d'envasos un 6%. Per contra, el reciclatge de cartró s'ha incrementat un 3%. En tractar-se de xifres generals, la variació no és homogènia a totes les parròquies.