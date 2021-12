Pyrénées Andorra continua de rebaixes

Les rebaixes a Pyrénées Andorra ja fa dies que estan en marxa, però no t'atabalis si encara no has visitat el centre per veure els articles que es troben rebaixats, ja que la campanya s'allarga fins al pròxim 13 de març. Ara bé, no t'adormis i no et deixis perdre aquella peça de roba amb què et vas fixar, aquelles sabates que et van enamorar o bé aquella bossa de mà que fa tant temps que desitges. I és que tots aquests articles es troben a un preu més que interessants. Avui, però ens fixem en la llenceria i amb les marques exclusives de les quals disposa Pyrénées Andorra.

Pyrénées Andorra té en exclusiva la marca Women'secret que a més d'oferir roba interior també disposa de la seva línia de roba per dormir, per estar per casa i de bany. Una firma que tal com afirma la mateixa està feta i ideada per les dones d'avui dia.

DKNY és una altra de les firmes que Pyrénées Andorra disposa en exclusiva. Donna Karan ha sabut crear una col·lecció en roba interior que transmet comoditat i elegància. Una bona opció pel nostre dia a dia.

Aquestes són només algunes propostes que ofereix Pyrénées Andorra i les pots trobar a la secció de llenceria de la primera planta. I recorda que per les teves compres, també en rebaixes, acumules fins a un 3% en saldo a MyPyri.