Pyrénées Andorra cuina per a tu

Andorra la VellaA hores d'ara les cuineres o cuiners de casa ja tenen al cap tots els menús que prepararan per a aquestes festes de Nadal. Ara bé, segur que a darrera hora voldran afegir alguna cosa més a taula perquè tots els comensals estiguin ben servits i no es quedin en gana. Pyrénées Andorra t'ofereix tota una varietat de safates per ajudar-te a treure't feina de sobre i així puguis gaudir de les festes en tot moment i, sobretot, a taula.

Si ja tens el menú tancat de Nadal o per a la nit de Cap d'Any, però encara no saps que oferir d'entrants, Pyrénées Andorra té la solució per a tu. Què et sembla una safata amb un bon assortit de formatges? O si prefereixes uns bons embotits també tens aquesta opció.

Segur que ja t'has proveït dels típics torrons per acabar qualsevol dels àpats d'aquestes festes, però i si després d'un àpat ben copiós et ve més de gust fruita fresca? Doncs també tens aquesta opció amb la safata que Pyrénées Andorra et preparà amb un gran assortit de fruita de temporada.

Però el centre no només t'ofereix això. Si pretens ser més exòtic també tens l'oportunitat d'encarregar les safates de sushi o de peix i marisc, entre altres.

Això sí, totes les comandes les has de fer amb 48 hores d'antelació pels dies 24, 25 i 31 de desembre i per l'1 de gener. Aquí et deixem els números de contacte perquè puguis fer el teu encàrrec.

Per les safates de canapès +376 880 186 / pernil i embotits +376 880 206 / formatges +376 880 207 / carns +376 880 208 / peix i marisc +376 880 311 / sushi +376 880 311 / fruita +376 880 186 / rebosteria +376 880 186 / troncs de Nadal +376 880 186. Pyrénées Andorra t'ho posa fàcil i amb l'objectiu que gaudeixis de Nadal amb família i amics.