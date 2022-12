Pyrénées Andorra et vol contagiar les seves “Ganes de Nadal”

Pyrénées Andorra dona el tret de sortida a la campanya de Nadal. L’objectiu d'aquesta passa perquè el client recuperi la il·lusió i les ganes per fer de tot. D’aquí el claim de l'acció “Ganes de…” que dona joc a moltes situacions i que es cola en cada un dels negocis que conforma Grup Pyrénées. Per exemple, a la secció d’alimentació ens trobarem amb “Ganes de menjar gambes, gambetes i gambons”, a la de moda serà habitual que ens vinguin les “Ganes de ser la brilli-brilli de la festa” o a la secció de joguets ben segur que als més petits els entraran les “Ganes de portar-se moooolt bé”. En definitiva, el claim “Ganes de…” Ve a ser un disparador d’experiències que només es viuran a Pyrénées Andorra.

El context socioeconòmic en el qual ens trobem ha provocat que per enguany la tradicional il·luminació de Nadal a la façana de l’edifici es vegi afectada per poder fer front a l’estalvi energètic. D’aquí que les accions de la campanya se centrin a l’interior de l’edifici en què cada dia passaran coses. La més rellevant és la que gira al voltant del gran calendari d’advent que hi ha situat a la planta baixa dels grans magatzems. Des d’avui i fins al pròxim 24 de desembre a les 19:00 hores s’obrirà, cada dia, una finestra del calendari que donarà pas a un sorteig que regalarà premis molt suculents.

Grup Pyrénées pretén, amb aquesta campanya, recuperar l’experiència de compra que fins ara s’havia vist frenada per la Covid-19. Es vol recuperar, així, les visites al centre amb la intenció de tornar a establir la relació amb client que sempre ha estat excel·lent.