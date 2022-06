Pyrénées Andorra també s'adhereix al Concèntric

Compres, música i còctels és la combinació que t'ofereix per avui dijous Pyrénées Andorra per celebrar el Concèntric, la festa que té per objectiu convidar-te a una tarda de shopping amb descomptes atractius. I tot acompanyat de bona música.

A partir de les cinc de la tarda serà quan Pyrénées Andorra començarà a aplicar les promocions sobre productes seleccionats. Fins a un 20% de descompte en moda, accessoris, perfumeria, joguines, llar, restauració i alimentació. Això sí, només es podran beneficiar d'aquests avantatges els clients MyPyri. I si encara no n'ets, encara ets a temps de descarregar-te-la i començar a aprofitar-te dels seus beneficis.

Un altre element que prendrà protagonisme és la música que estarà present en tot moment i, una vegada més, Pyrénées Andorra t'ofereix una bona selecció. Una de la mà del saxofonista David Amat que actuarà de 17:00 a 19:00 i l'altre per part de DJ Max que estarà en actiu de 19:00 a 21:00. Ambdós actuaran a la placeta exterior que es troba entre la perfumeria i la perruqueria de Pyrénées Andorra.

Com explicàvem, les compres i la música també estaran acompanyades d'una selecció de còctels que Pyrénées Andorra ha preparat, de manera gratuïta, perquè el Concèntric acabi sent una gran festa.