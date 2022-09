Pyrénées et convida a la degustació de productes de Sol Natural

Aquest dijous 15 de setembre, Pyrénées Andorra et convida a la degustació dels nous productes que ha llençat al mercat Sol Natural, empresa catalana de productes ecològics que compta amb prop de vint anys d'experiència en el sector de l'alimentació.

A partir de les 17:30 h i fins a les 20:30 h acosta't fins a l'estand que ha muntat Pyrénées Andorra per l'ocasió, davant del forn de l'Espícula, i tasta les diferents cremes per untar que proposa Sol Natural: cacau amb avellana, cacau amb avellana dark i crema blanca amb avellana. Cremes fetes amb avellanes torrades i cacau 100% natural, sense gluten i sense oli de palma. Una delícia pel públic vegà. A més, per aquesta ocasió, Pyrénées Andorra et deixarà probar totes aquestes cremes junt amb el pa de motlle d'espelta bio i pa de motlle d'espelta integral bio.

I si amb això no en tinguessis prou, Pyrénées Andorra llança el producte sota una promoció molt atractiva. I és que tots els productes estaran sota una oferta de 3x2 que en el cas dels pans de motlle sense crosta estarà vigent fins al 21 de setembre i les cremes fins al 9 d'octubre.