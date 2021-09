El motiu pel qual desitjaràs que torni a ploure

Andorra la VellaL'impermeable és aquella peça de roba que es manté en l'oblit durant mesos fins que arriba la tardor. És aleshores quan s'erigeix en el protagonista indiscutible dels dies de pluja i el portem orgullosos, compadint els qui només sostenen un simple paraigua. Enrere queda aquella època en la qual els impermeables eren peces sense 'glamour' que ens feien veure com un pescador d'alta mar; avui en dia les opcions són infinites i permeten resguardar-se de la pluja amb estil.

Segons les estadístiques, l'octubre i el novembre són els mesos més plujosos de l'any a Andorra, així que cal estar preparats pel que vindrà. Una de les propostes que més mirades està acaparant entre els especialistes en moda aquesta tardor és la de Rains, una marca d'origen danès que ha reinventat el clàssic impermeable amb peces totalment unisex i que a Andorra la pots trobar a Pyrénées de manera exclusiva.

Rains, la marca danesa que marca tendència

Rains va néixer fa vuit anys amb l'objectiu d'estendre a la moda per a pluja, l'estil minimalista que sempre ha caracteritzat la cultura danesa. El més interessant és que la marca va més enllà dels impermeables i ofereix una àmplia gamma de barrets, motxilles, fundes d'ordinador i carteres, per aconseguir un 'total look'.

Rains, una marca 'unisex' que pots trobar a Pyrénées

Si sou més d'un estil 'gavardina', Trench London és la vostra marca. Aquesta firma britànica especialitzada en el disseny i la confecció d'aquest estil d'abric, fa dècades que elaboren peces que són gairebé artesanes. I si el seu nom inclou les paraules 'trench', que vol dir 'gavardina' en anglès i 'London' (ja sabeu que els anglesos, de pluja, en saben un munt), ja us podeu imaginar quina és la peça estrella de la marca. Desitjaràs que plogui.

Què fer a Andorra els dies de pluja?

Si ets turista i has tingut la -mala?- sort que plogui els dies que ets a Andorra. Et proposem alguns plans perquè et distreguis durant els moments que no llueixes el teu impermeable al carrer.

Anar de botigues

El 'shopping' sempre és una opció, però si plou, les botigues ens permeten resguardar-nos durant l'estona que som a dins. Ara bé, si odies obrir i tancar el paraigua constantment, haver de ficar-lo cada vegada dins d'una funda de plàstic, o espolsar-te l'aigua de l'impermeable cada vegada que entres a un local, la millor opció són espais com els grans magatzems Pyrénées, on hi podràs fer de tot, excepte mullar-te. La seva il·limitada oferta de moda, complements, tecnologia i restauració farà que no vulguis sortir mai (excepte per lluir de nou el teu impermeable...).

Entrar en un museu

Sabies que a Andorra tenim un museu Thyssen? En les seves exposicions temporals, que duren més o menys un any, podràs admirar les obres d'art de la col·lecció privada de la família Thyssen. I si vols conèixer una mica millor la història del país, no pots perdre't la visita a la Casa de la Vall, una construcció del segle XVI que va ser la seu del Consell General -el Parlament andorrà- fins al 2011.

Fer una capbussada

La majoria dels hotels de la capital disposen de piscina on relaxar-se al final de la jornada. Un dia de pluja pot ser l'ocasió ideal per dedicar temps a un mateix i descansar, fer-se un tractament, un massatge o gaudir d'una estona a la piscina amb la parella o en família. També hi ha l'opció de Caldea, una visita que per a alguns s'ha tornat imprescindible quan venen al Principat. Si sou d'aquests, us recomanem la zona VIP per a una experiència més exclusiva.