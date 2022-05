Pyrénées Motors organitza la primera sortida motera de la temporada

Andorra la VellaArriba el bon temps i les ganes d'agafar la moto i sortir a fer revolts (això sí, sempre amb seguretat). Després d'una aturada obligatòria a causa de la pandèmia de Covid-19, Pyrénées Motors reprèn les seves habituals sortides sobre dues rodes i ha organitzat, per al pròxim 28 de maig, la primera sortida de la temporada. La convocatòria està oberta a tothom i constarà de 220 quilòmetres, d'Andorra fins a Llívia.

A les 8:30 del matí està previst que el grup surti del concessionari Pyrénées Motors , a Sant Julià de Lòria i faci via cap a l'Hostal "La Catalana", a Sant Llorenç de Morunys, on està previst fer parada i fer un esmorzar de germanor, cap a les 10.30 del matí. La ruta seguirà fins a Llívia, on es dinarà a La Formatgeria pels volts de les 14.00 de la tarda i un cop acabat l'àpat, hi haurà tornada lliure. Val a dir que el cost del dinar corre a compte de cada persona. Durant el trajecte hi haurà diferents 'road líders' de Pyrénées Motors que guiaran el grup i es comptarà amb la presència d'un mecànic de motos per si algun 'motard' tingués alguna incidència.

Si estàs interessat a participar en aquesta ruta motera tan especial, només has de trucar al 880 750 per fer la reserva o bé enviar un correu electrònic a motos@pyrenees.ad. No hi ha límit d'aforament ni de cilindrada, però és important que facis la teva inscripció abans del dia 20 de maig. Recorda arribar amb el dipòsit ple i amb la moto a punt per començar la ruta. Si t'agraden les dues rodes, no perdis l'oportunitat de participar en la primera sortida motera de Pyrénées Motors !