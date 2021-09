La qualitat de l'aire d'Andorra ja no és tan bona, segons l'OMS

Andorra la VellaEl Govern d'Andorra envia periòdicament els resultats dels estudis sobre la qualitat de l'aire que es respira a Andorra, i que normalment es qualifica de 'bona' o 'excel·lent'. Ara, l'OMS ha revisat a la baixa els llindars dels principals contaminants atmosfèrics, que afecten a aquests resultats.

Més pressió perquè els governs mundials prenguin mesures contra la contaminació, un problema d'abast mundial que causa set milions de morts al planeta cada any. Per primera vegada en 15 anys, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha actualitzat les recomanacions sobre la qualitat de l'aire i ha endurit els llindars de seguretat per als principals contaminants atmosfèrics, de manera que nivells de contaminació que fins ara es consideraven segurs ara ja són perillosos. Com que l'OMS no té capacitat legislativa, haurà de ser cada país qui decideixi si estableix més mesures o no per poder complir amb les recomanacions, cosa que ara fan ben pocs països. L'any 2019, més del 90% de la població mundial vivia en zones on se superaven els llindars establerts. Amb els nous criteris, les parròquies centrals són les que principalment superen aquests estàndards de qualitat de l'aire i on urgeix posar remei.

La nova guia de l'OMS estableix les quantitats màximes recomanades dels contaminants de l'aire més nocius (partícules en suspensió, ozó, diòxid de nitrogen, diòxid de sofre i monòxid de carboni) i en quasi tots s'ha decidit abaixar els nivells considerats com a més segurs. Per exemple, en el cas del diòxid de nitrogen (NO2), generat sobretot pels cotxes, passa d'un límit de 40 micrograms per metre cúbic fins als 10, així que els cotxes amb motors de combustió se situen més encara a la corda fluixa.

El gràfic que constantment actualitza aire.ad, i que facilita les dades sobre la qualitat de l'aire a diversos punts del país, indica que durant el període comprès entre el 17 i el 23 de setembre, l'estació situada a Andorra la Vella, a Prada Casadet, ha registrat diversos pics que superen amb escreix el nou topall de diòxid de nitrògen. Si bé és cert que en cap moment s'arriba a l'antic límit de 40 micrograms -el màxim són 24 el dia 20 de setembre al migdia- sí que s'aprecien diversos pics que superen puntualment els 10 micrograms. De fet, en 5 dels 7 dies se supera aquest nou topall de contaminació. També cal tenir en compte que les dades d'aquest punt concret no reflecteixen la qualitat de l'aire que es respira en el conjunt de la parròquia.

L'altra parròquia que té un registre de qualitat de l'aire i que també supera sovint el nou límit fixat per l'OMS és Escaldes-Engordany. De tota la setmana, només hi ha un dia que no se sobrepassin els 10 micrograms per metre cúbic. La resta de dies, la gràfica té oscil·lacions amb pics que s'enfilen fins als 50 micrograms.

En relació a les partícules, causades per la crema de combustibles fòssils i que ara es consideren el contaminant amb efectes més greus en la salut (malalties cardiovasculars i respiratòries) les mesures també s'endureixen força: les PM2,5 estaven fixades a 10 micrograms per metre cúbic i ara s'abaixa el topall a la meitat. Les gràfiques mostren com les parròquies centrals també superen aquests límits.

A l'espera que es converteixin en límits legals

Aquests nous criteris seran vinculants en la mesura que les autoritats competents (la Unió Europea i els estats) les tinguin en compte a l'hora de legislar. Una bona oportunitat serà l'any que ve, quan la Unió Europea començarà a revisar els llindars d'obligat compliment per als estats. Serà aleshores quan la UE podrà prendre de referència, com fa normalment, les recomanacions de l'OMS.