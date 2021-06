La qualitat de l'aire registrada durant el 2020 ha estat la millor des del 2005

Andorra la VellaLa qualitat de l'aire registrada durant el 2020 va ser la millor des que està en marxa la xarxa que la mesura, és a dir des del 2005. En aquests resultats cal tenir en compte, però, l'impacte de la Covid-19 i els mesos de confinament, que van fer caure en picat la mobilitat de vehicles, un dels principals contaminants que hi ha al país. D'aquesta manera, cal destacar que el 96% del temps la qualitat va ser excel·lent o bona i només un 1% va ser dolenta. També els efectes de la pandèmia s'han deixat notar, de manera favorable, en la contaminació acústica i d'aquesta manera cal destacar que en un 84% de les estacions mesuradores la qualitat va ser excel·lent o bona.

D'aquesta manera, tal com han detallat la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, i la cap de la unitat d'aigües i medi ambient, Nerea Tekwani, només en un 1% del temps la qualitat de l'aire va ser dolenta i, en aquests casos, aquests resultats van estar lligats a "episodis puntuals" com pot ser la calima. De fet, si es té en compte el diòxid de nitrogen, que prové principalment de les calefaccions i el trànsit, és a dir dues de les fonts principals de contaminació registrades al país, durant el confinament hi va haver una reducció del 65% respecte del mateix període de l'any 2019, un fet que va molt vinculat a la reducció del 60% del trànsit. Tekwani ha volgut incidir en el fet que si s'observa el perfil setmanal d'aquest contaminant es pot veure que "entre dilluns i divendres" hi ha les majors concentracions i que els caps de setmana disminueixen, amb la qual cosa ha incidit en el fet que "realment els que produïm aquest contaminant som la gent del país" i no els visitants. En aquest sentit, Ferrer ha incidit que d'acord amb això es veu "quina és l'aportació" de la mobilitat setmanal a aquests nivells i ha recordat que per incidir en la davallada s'han posat en marxa plans de mobilitat sostenible.

Cal destacar que en cap dels contaminants que es mesuren s'ha donat aquest any una superació dels nivells normatius permesos, basats en les normatives europees. Únicament, com ha detallat la cap de la unitat d'aigües i medi ambient, es van donar tres superacions en les partícules PM10 i PM2,5 arran de fenòmens de calima.

Pel que fa a la contaminació acústica, Ferrer ha detallat que es fan "dues campanyes anuals en 69 punts en temporada alta i temporada baixa" i que aquests resultats es comparen amb la sensibilitat acústica del cadastre sonor. Com s'ha esmentat, un 84% de les estacions van registrar qualitats excel·lents i bones i només un 16% van ser passable (13%) o dolenta (3%). En aquest cas, també, es pot veure de manera directa l'impacte de la Covid. Així, com a exemple, els resultats obtinguts en un sensor situat al carrer Prat de la Creu d'Andorra la Vella que durant el confinament va registrar una reducció de 2,5 decibels en el soroll. Això representa, tal com ha detallat Ferrer, que el soroll registrat de dia equivalia al que hi havia a les nits abans del confinament. Al seu torn, Tekwani ha puntualitzat que les estacions que van registrar una qualitat dolenta van ser dues i per "causes puntuals". Així, en una, situada a la zona de la Creu Grossa d'Andorra la Vella, hi havia unes obres al costat; i en una altra, situada a Sant Julià de Lòria, es va detectar que hi havia una arqueta malmesa de pluvials que causava soroll.

Qüestionada pels mitjans de comunicació, Ferrer ha destacat que els nivells de qualitat de l'aire a Andorra són "molt bons" si es comparen amb altres països i ha posat en relleu que des del 2010 en més d'un 80% dels casos és excel·lent i bona, amb la qual cosa s'espera que aquest any la tendència sigui "la mateixa".