Una quarantena d'alumnes es graduaran el mes de juny del Campus de l'Experiència de Creand Fundació

Andorra la VellaEl Campus de l'Experiència de Creand Fundació i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha arrencat aquest dimecres amb el primer dia de classe presencial. Una seixantena d'alumnes participen en el tercer curs d'aquesta formació per a majors de cinquanta anys, pel qual aprendran nous conceptes d'un ventall d'assignatures diferents, com per exemple geografia, art antic, història d'Andorra o astrofísica, entre d'altres. De la seixantena de persones, 38 es graduaran en el postgrau de Ciència, Cultura i Societat del Campus de l'Experiència de la UIC el mes de juny, ja que hauran complert els tres anys d'estudi que dura aquesta formació acadèmica. Això suposarà la primera generació de Creand Fundació, que ho assoleix després que el programa comencés el 2022. A més, els alumnes de tercer curs tindran la possibilitat de fer un Erasmus d'una setmana a partir del mes d'abril.

Des de Creand Fundació valoren positivament els alumnes matriculats d'aquest any. En total són seixanta dels quals quatre són noves inscripcions. "Som seixanta i no volem créixer més perquè volem qualitat davant de quantitat i l'èxit és rotund perquè tenim una llista d'espera que supera les trenta persones", ha explicat la directora de Creand Fundació, Francesca Ros. Les classes presencials tindran lloc tots els dimecres i es complementaran amb sessions en línia. "Els aporta coneixements, els aporta reflexió perquè els professors són de gran qualitat i els fan reflexionar i també els aporta socialització", ha destacat Ros, que ha afegit que també els permetrà continuar creixent i "experimentant temes de la vida que potser en el seu moment no han tingut temps de fer-ho".

A més, els alumnes de tercer que ho desitgin podran fer un Erasmus d'una setmana entre els mesos d'abril i juny. "És una aventura", ha afirmat amb un somriure la directora de Creand Fundació. "Les persones que estan aquí i ho han explicat als seus fills al·lucinen", ha detallat. Les classes seran en anglès, tot i que des de Creand Fundació han explicat que hi ha la possibilitat de tenir traducció simultània en cas que sigui necessari. La UIC ara mateix té tancades algunes destinacions a Itàlia, França, Polònia i Irlanda. De totes maneres, la universitat està treballant amb altres centres per poder ampliar la xarxa, com és el cas d'Anglaterra o Dinamarca.

D'altra banda, els matriculats durant el calendari acadèmic faran visites i activitats per complementar la formació. També hi ha programat un viatge de final de curs, com s'ha anat fent en les edicions anteriors. El primer any es va fer una ruta pel sud de França visitant els castells càtars, pel qual es van documentar de la vida de Jaume I. El segon any es va visitar la ciutat de Roma amb la professora de Renaixement i Barroc de la UIC i "va ser un gaudi per a tots", ha comentat Ros. Enguany encara està per decidir quina serà la destinació, atès que la sortida la trien els alumnes.