Una quarantena de detinguts per alcohol i drogues durant la Setmana Santa

Escaldes-EngordanyLa campanya de controls preventius d'alcoholèmia i drogues, duta a terme entre el 9 i el 24 d'abril del 2022 coincidint amb la Setmana Santa, s'ha tancat amb 928 controls i 40 detencions. El Cos de Policia ha publicat aquest dijous el balanç de la campanya informant que dels 928 controls, 871 van donar un resultat negatiu i 57 van ser positius. El percentatge és del 5,28% de positius en relació amb els controls efectuats.

Concretament, dels 57 positius, catorze van comportar sancions administratives (amb una taxa d'alcohol entre 0,51 i 0,80 grams d'alcohol per litre de sang); tres van comportar sancions administratives per conduir sota els efectes de tòxics; 38 van comportar detencions per tenir una taxa d'alcohol superior a 0,80 g/l; una va comportar sanció per positiu en alcohol i tòxics; i una altra només per tòxics.

Pel que fa als detinguts, sis van ser dones i 34 van ser homes, dels quals 35 són residents i cinc no ho són. Pel que fa a les franges d'edat d'aquests, onze es troben a la franja de 18 a 25 anys, 21 tenen entre 26 i 40 anys i vuit tenen més de 40 anys. D'aquests detinguts, cal destacar-ne dos per tenir una taxa de 2,14 i 2,27 g/l, a més d'un altre que va donar positiu amb 1,98 grams d'alcohol per litre de sang i també amb tòxics. A més, de les 40 detencions, un dels conductors es va veure involucrat en un accident de circulació de danys materials i un altre en un accident amb un ferit.

La policia també informa que els controls es van dur a terme entre les 7 hores del dia 9 i les 19 hores del dia 24. Així, entre les 6 i les 14 hores es van dur a terme 223 controls amb tres positius, entre les 14 i les 22 hores se'n van fer 400 amb set positius i entre les 22 i les 6 hores es van dur a terme 305 controls amb 47 positius.

Amb aquesta campanya, la direcció del Cos de Policia vol fer palès novament que la suma d'alcohol i volant és del tot inviable. Tal com indiquen, l'objectiu d'aquesta campanya va estar encaminada a la disminució de la sinistralitat a les carreteres. A més, destaquen que tot i haver publicitat la campanya, el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de les 22 a les 6 hores va ser del 15,40%.