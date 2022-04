El quart comboi de la Creu Roja arriba a Lublin

Andorra la VellaEl quart comboi d'ajuda humanitària de la Creu Roja ha arribat aquest dimarts a la ciutat polonesa de Lublin i han descarregat les catorze tones de material de primera necessitat provinents d'Andorra per pal·liar les necessitats de les víctimes civils del conflicte a Ucraïna. A banda dels aliments i els estris aportats per la ciutadania i diverses empreses col·laboradores, des de l'entitat solidària també han informat que s'han entregat vint palets d'aigua embotellada, una de les majors necessitats per part de la població ucraïnesa.

En aquesta ocasió, la missió ha comptat amb el suport i participació de la companyia Pons 1845. Amb l'entrega del material, des de l'ONG i l'empresa han asseverat que "s'ha complert la missió", deixant sota la tutela de la Creu Roja de Lublin l'ajuda, qui s'encarregarà de fer arribar el material als qui realment ho necessiten. Comptant les aigües, el quart comboi de la Creu Roja ha entregat un total de 53 palets amb necessitats bàsiques humanitàries. "Tot i que el conflicte encara està lluny de resoldre's, amb aquest gest es pretén fer costat al nombre més gran possible de damnificats per aquest conflicte armat", ha manifestat el president de la companyia, Antoni Pons.