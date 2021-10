La quarta concentració de Volkswagen Aircooleds aplega més de 160 vehicles a Encamp

EncampFa10 anys, el 8 d'octubre de 2011, era notícia...

El Club d'Escarabats a Sac d'Andorra, en col·laboració amb el Comú d'Encamp, ha organitzat un any més la concentració de vehicles Volkswagen Aircooleds, que durant aquest cap de setmana aplegarà més de 160 models vinguts d'Espanya, França i Andorra. El secretari de l'entitat, Toni Iglesias, ha valorat molt positivament l'assistència d'enguany, ja que s'ha aconseguit superar la xifra de l'any passat malgrat que la crisi afecti les concentracions que s'estan fent als països veïns, i ha destacat el gran increment de participants francesos. Durant els dos dies, es poden admirar al Prat Gran d'Encamp una gran varietat d'aquests vehicles refrigerats amb aire, ja siguin escarabats, furgonetes o buggies, amb models fins i tot dels anys cinquanta.

La trobada de vehicles Volkswagen ha tingut fins a 159 preinscripcions, però s'espera que de cara a diumenge se superin els 167 inscrits de l'any passat, cosa que serà un rècord de participació. De fet, un dels responsables, Toni Iglesias, ha explicat que el Cub d'Escarabats a Sac d'Andorra farà 20 anys l'any que ve però que no va ser fins a partir de la celebració dels 15 anys quan es van començar a impulsar concentracions d'aquesta magnitud, que cada any han anat a més.

Enguany s'ha notat un gran increment de participants provinents de França, país on les trobades d'aquest tipus poden arribar a agrupar milers de vehicles. En canvi, els organitzadors lamenten la poca participació dels aficionats andorrans, ja que els consta que hi ha més de 100 vehicles Aircooleds al país, però només s'ha pogut comptar amb la presència d'una vintena de models.

A la concentració, s'ha fet un racó per als models anteriors al 1967. Un dels models més antics que s'han pogut veure aquest dissabte a Encamp han estat els dos exemplars de l'escarabat Split, que deuen el seu nom a la finestra posterior dividida en dos. El propietari d'un d'ells, en Carles de Barcelona, ha explicat que és de l'any 1952 i que la seva gràcia és que no ha estat restaurat però que es conserva en molt bon estat i funciona perfectament. També ha destacat que les trobades a Andorra són molt interessants per la gent de Barcelona pel fet de poder admirar vehicles nous i conèixer aficionats de França i Andorra, ja que a les trobades que fan per Catalunya sempre s'acostumen a reunir els mateixos i no ve gent de tan lluny.