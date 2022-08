Quatre casos de verola del mico a Andorra

Andorra la VellaEl ministeri de Salut ha informat aquest dimecres que s'ha registrat un total de quatre casos d'infecció per verola del mico al Principat, malgrat que avui dia no hi ha cap contagi que es mantingui actiu. Cal recordar que el primer cas es va confirmar a principis de juliol després que els resultats de l'analítica a la persona possiblement infectada donessin positiu.