Quatre dones i un home per a una plaça de comissari de policia

Andorra la VellaEl termini per presentar candidatures per cobrir una plaça de comissari de policia s'ha tancat amb cinc candidats, tal com informen des del cos d'ordre. Així, el termini, que es tancava divendres de la setmana passada s'ha clos amb un total de cinc candidats, concretament quatre dones i un home.

Cal recordar que entre els requisits per poder-hi optar calia tenir la nacionalitat andorrana; estar en possessió d’un títol de nivell 4 del marc andorrà de titulacions d’ensenyament superior en l’àmbit del dret; i tenir coneixement de les llengües francesa i castellana (oral i escrit de nivell B2) i de la llengua anglesa (oral i comprensió lectora de nivell B1), entre d’altres. Ara els candidats hauran de superar un seguit de proves.