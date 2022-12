'Quatre gats' a la protesta sindical al Consell General aplega

Andorra la VellaLa protesta que els sindicats de la funció pública havien convocat per a la sessió d'aquesta tarda al Consell General no ha reeixit. Finalment, només quatre sindicalistes s'han presentat a la Cambra on s'està desenvolupant una sessió. La protesta era contra Govern i les seves polítiques. Els sindicalistes portaven una màscara guixada per demostrar la seva queixa perquè entenen que els volen fer callar. Entre els quatre sindicalistes presents hi havia Gabriel Ubach i Joan Torra.