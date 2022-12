Quatre quilòmetres de cua per entrar al Pas de la Casa a causa dels controls de carnets

Pas de la CasaLa duana francesa ha establert avui un dispositiu de controls de cartes d'identitat per entrar a Andorra. La revisió s'ha estat fent vehicle per vehicle i ha comportat que es creïn cues de fins a quatre quilòmetres. Un punt important és que, a diferència d'altres vegades, el control no accepta que els ocupants d'un vehicle portin la foto del carnet en el telèfon mòbil. Exigeixen la presentació de la carta d'identitat de forma física. Si algun dels ocupants no porta la documentació s'està fent tornar els cotxes sense permetre l'entrada. S'estan fent avisos a les xarxes socials de l'Arieja comunicant aquesta situació per evitar haver de fer mitja volta quan s'arriba a la duana.