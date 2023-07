Es queda sense la nacionalitat després de presentar un recurs que va arribar tard a Govern

Andorra la VellaaUna dona havia sobrepassat els cinc anys de límit per renunciar a la nacionalitat d'origen i rebre l'andorrana. Govern va decidir que no se li concediria perquè havia sobrepassat aquest termini. La dona va voler recórrer i el termini màxim era el 28 de juny. L'afectada, com era fora, va optar per La Poste i el recurs va ser dipositat en els correus francesos el 26 de juny. Esperava que arribés el 28 a Govern. El document, però no va entrar a l'edifici administratiu fins el 29 de juny.

Govern va rebutjar el recurs perquè estava fora de termini. La dona es va oposar a aquesta decisió i manifestava que va ser 'culpa' de La Poste si va arribar un dia més tard del que tocava. Segons Govern, el recurs administratiu va ser interposat fora del termini legal, de manera que la resolució del Ministeri de Justícia i Interior de no concedir-li el passaport definitiu ja havia esdevingut ferma. S'indicava que el Codi de l’Administració preveu els llocs on s’han de presentar els documents que s’adrecin al Govern, i La Poste no és un lloc autoritzat, de manera que el recurs s’ha de considerar presentat el 29 de juny, quan va tenir entrada al registre de Govern.

L'executiu considera que, a més, no ha perdut la nacionalitat, sinó que mai ha arribat a tenir-la. La resolució favorable de la "demanda d’adquisició de la nacionalitat queda caducada un cop passat el termini de cinc anys sense acreditar la pèrdua de la nacionalitat anterior, i aquesta circumstància va ser advertida en el seu moment a la interessada, de manera que en cap moment aquesta ha obtingut la nacionalitat, a manca del requisit anterior".