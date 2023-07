Queden suspeses les llicències d'habitatge d'ús turístic a Tremp durant un any

Andorra la VellaL'Ajuntament de Tremp aprovarà la suspensió de les llicències per a habitatges d'ús turístic en sòl urbà durant un any per regular-ne la implantació de noves. L'objectiu d'aquesta mesura, segons el consistori és comptabilitzar els habitatges d'ús turístic amb la disponibilitat d'habitatge de lloguer i, per tant, garantir el dret a l'habitatge.

L'alcaldessa, Sílvia Romero, ha explicat a Ràdio Seu que amb aquesta suspensió de llicències "s'ha de poder regular millor la implantació de nous habitatges d'ús turístic i garantir una oferta de qualitat." En aquests moments, a Tremp s'ha detectat falta d'oferta d'habitatge de lloguer i encariment de preus. Actualment, hi ha 109 habitatges d'ús turístic registrats. Aquesta mesura s'aprovarà al ple del pròxim 31 de juliol.

La Generalitat de Catalunya va aprovar un nou Decret de Turisme al 2020, aquesta norma refon en un únic reglament tota la normativa vigent en l'àmbit del turisme. Aquest Decret regula els Habitatges d'ús Turístic, permetent a la propietat la cessió de l'habitatge directament o indirectament a tercers, a canvi d'una contraprestació econòmica per una estada de temporada i en condicions de disponibilitat immediata, per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies. Aquest normativa també preveu que cada ajuntament pugui regular aquesta activitat en el seu municipi.