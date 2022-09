Queixa pels noms franquistes utilitzats pel BOE per a comarques pirinenques: Pallars Jussà-Pajares de Yus

LA Seu d'UrgellLa senadora de Junts al territori de Lleida, Alt Pirineu i Aran, Mayte Rivero, ha registrat una bateria de preguntes al Senat en les quals denuncia les nomenclatures que s’utilitzen al Boletín Oficial del Estado (BOE) per referir-se a les comarques catalanes, i molt especialment al Pirineu i les de les Terres de Lleida, a través de denominacions com ‘Pajares de Yus’ (Pallars Jussà), ‘la Plana de Urgel’ (Plana d’Urgell) i ‘las Garrigas’ (Les Garrigues), entre altres. La petició de Rivero arriba després que aquest dimecres, 14 de setembre, el BOE publiqués el Reial Decret relatiu a les subvencions a les centrals de fruita pels episodis de gelades del passat mes d’abril associats a la borrasca Ciril, amb prop d’una vintena de topònims catalans canviats.

La senadora de Junts reclama al Govern espanyol que expliqui sota quin criteri es canvia el nom de les comarques catalanes, i li demana una reflexió sobre el respecte a la llengua oficial de Catalunya, que a parer de la senadora i de tot el partit, “és inexistent quan es procedeix a canviar els topònims de les comarques”.

En les preguntes, Rivero explica que la divisió en comarques del país fou decretada el 1936, suprimida pel franquisme el 1939 i recuperada per la Generalitat el 1987 i, des de llavors, la divisió territorial s’ha actualitzat puntualment fins avui, en què cada comarca consta amb el seu nom, segons la legislació. Rivero també sol·licita en una de les preguntes que el Govern detalli on s’ubica la comarca de ‘Pajares de Yuso’, en referència a la mala traducció que costa al document a l’hora de fer referència al Pallars Jussà. Entre altres topònims erronis del territori català hi costen ‘Alto Ampurdán’ (Alt Empordà) i ‘Bajo Ampurdán’ (Baix Empordà), ‘Bajo Campo (Baix Camp)’, ‘Bajo Ebro’ (Baix Ebre) i ‘la Tierra Alta’ (Terra Alta), ‘Priorato’ (Priorat) i ‘Moyanés’ (Moianès). Ràdio Seu informa que la nomenclatura ja s’hauria normalitzat en el BOE.