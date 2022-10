Andorra la VellaUna usuària ha criticat a les xarxes la mida de l'estació d'autobusos de la capital. Aporta una foto on es mostra un bus de gran dimensió i com supera la mida de la plaça d'aparcament dissenyada, el que fa que el vehicle envaeixi part de la via per la qual han de circular.

Una estacio d'autobusos on no Hi caben els autobusos. Bravo pels enginyers que no van pensar en la calefaccio i en les mides dels autobusos.👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/Md4W2Rq23P — Marta Armengol (@MartaArmengol1) 25 de octubre de 2022